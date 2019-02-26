В Украине перезапустили официальные продажи Opel и DS

Компания «Пежо Ситроен Украина» представила свою стратегию на 2019 год

В 2019-м у «Пежо Ситроен Украина» появится 2 новых бренда. Это – Opel и DS. С Opel все более или менее понятно: после приобретения немецкой марки французским PSA, этот бренд перезапускается в Украине. С новыми моделями, новыми ценами и новыми дилерами. С 1 января 2019 года управление продажами и сервисным обслуживанием марки Opel в Украине перешло к украинскому представительству Группы PSA.

Относительно нового премиального бренда DS, ситуация несколько другая. Эта марка начинала в 2009-м, как суббренд Citroen. В 2014-м – стала самостоятельной и для продажи автомобилей DS, их обслуживания и отношений с клиентами были разработаны специальные премиальные условия. Тогда в Украине к их воплощению были готовы далеко не все дилеры Citroen. Не все готовы и сейчас, но момент перемен наступил, уверены в «Пежо Ситроен Украина», и эти перемены будут происходить. Именно поэтому, как сообщил AUTO-Consulting директор по маркетингу «Пежо Ситроен Украина» Андрей Чабанов, официально считается, что у автомобилей DS в Украине началась новая жизнь. А у компании – появился новый премиальный бренд, который будет соответствовать всем высоким требованиям к премиальной марке. Начиная от отдельной зоны для обслуживания и продажи DS, и оканчивая премиальными программами Assistance.

Модельный ряд Opel в этом году в Украине будет представлен сразу четырьмя актуальными моделями. Это – седаны OPEL Astra и OPEL INSIGNIA, городской кроссовер OPEL CROSSLAND X и полноразмерный SUV OPEL GRANDLAND X. Летом 2019 года к четырем легковым моделям присоединятся автомобили коммерческого направления марки. Линейка будет состоять из пассажирского минивэна COMBO VP, грузового фургона COMBO VU. Также во всех дилерских центрах будут представлены абсолютно новый 9-местный минивен ZAFIRA LIFE и фургон VIVARO. Последняя пара автомобилей создана на общей платформе EMP2 производства Группы PSA, которая уже хорошо зарекомендовала себя моделями PEUGEOT Traveller, CITROEN Spacetourer и Toyota ProAce.

Модельный ряд DS в Украине в этом году пополнит новинка DS 7 Crossback. Премьера намечена на апрель. Будет поставляться версия с дизельным 2 л мотором мощностью 180 л.с. и новой 8-ст АКПП. На выбор предложат 3 комплектации. Во второй половине года к нам приедет DS 3 Crossback.

Естественно, для продажи и обслуживания новых, а также уже имеющихся моделей и марок, в «Пежо Ситроен Украина» планируют оригинальным образом расширять дилерскую сеть.

Новые дилеры

Всем известно, что и у Opel и у DS в Украине дилеры были. Но в «Пежо Ситроен Украина» предлагают считать прошлогодний список дилеров недействительным. В 2019-м он был подкорректирован и дополнен новыми названиями, городами и регионами. И это еще не окончательный вариант. Как сообщил AUTO-Consulting мсье Дамьен Мартан-Кошер, запуск автосалонов Opel будет разделен на два больших этапа: первый пройдет в марте-апреле 2019 года, и ознаменуется открытием 6 дилерских центров в Киеве, Львове, Запорожье, Харькове и Днепре. Второй этап начнется летом с расширения официальной дилерской сети до 11-12 автоцентров (шоу-румы появятся в Полтаве, Хмельницком, Ровно, Житомире и других городах). Компания продолжит сотрудничество с некоторыми дилерами в Киеве, Днепре и Хмельницком, которые пройдут модернизацию для соответствия высоким стандартам обслуживания Группы PSA. А из новых в ближайшие два-три месяца появятся дилеры Opel во Львове, Харькове и Запорожье.

Новые сервисы

Появятся и новые сервисы. Это, например, премиальный сервис Assistance для владельцев автомобилей DS.

Каждый владелец автомобилей Opel получит 2 года гарантии без ограничения пробега при покупке, быструю поставку необходимых запчастей с локального склада или склада в Германии. Для большей выгоды – возможность заказать альтернативную эконом-линейку запчастей, моторных масел и технических жидкостей Eurorepar. Также водитель сможет воспользоваться услугами ассистента (помощь в дороге 24/7), «Подменный автомобиль» и прочее. В ближайших планах – реализовать концепцию мультиканального сервиса для всех автомобилей Группы PSA.

Будет набирать обороты глобальный мультибрендовый сервис PSA для владельцев всех автомобилей Peugeot, Citroen и Opel под названием Euro Repar. Естественно, с запчастями Eurorepar. Эти запчасти имеют линейку для 10000 артикулов и подходят не только для Peugeot и Citroen, но и для автомобилей других марок. Например, Skoda, Fiat, Volkswagen, Toyota, Chevrolet, Hyundai, Ford, и даже Audi и Mercedes-Benz. Запчасти Eurorepar имеют конкурентную цену и на них предоставляется 2 года гарантии.

Еще одно стратегическое направление – унификация сервисных центров. Как сообщил AUTO-Consulting директор по сервису и запасным частям «Пежо Ситроен Украина» Александр Лич, на сегодняшний день на территории Украины Citroen имеет 22 авторизованных сервисных центра с покрытием 78%, у Peugeot – 25 АСЦ с покрытием 87%, у Opel – 5 АСЦ с покрытием 29%. За счет унификации, когда АСЦ смогут обслуживать клиентов всех марок PSA, в Украине до 2020 года станет 38 АСЦ с покрытием 96% для Peugeot и Citroen, и 94% для Opel.

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