Водители стали жаловаться на постоянные проверки ГИБДД

Может ли инспектор ГИБДД останавливать машину для проверки документов, кто больше всего страдает от этих проверок, насколько они законны и что говорит действующий регламент МВД

Полномочия инспекторов ДПС останутся неизменными — МВД отклонило идеи начальника административно-правового управления ведомства Дмитрия Газизова о передаче сотрудникам ГИБДД права лишения водительского удостоверения без суда и отказе от административного ареста в пользу превентивного задержания нарушителей на 48 часов.

Споры о возможностях и правах сотрудников ГИБДД возникают регулярно, но больше всего претензий у автомобилистов — к остановкам для проверки документов. Водители жалуются, что сотрудники ГИБДД устраивают засады, тормозят машины без повода и подолгу проверяют документы, хотя вроде бы не имеют права делать это вне стационарных постов.

Больше всего неудобств испытывают водители каршеринга. Например, один из пользователей форума каршеринга пожаловался на вынужденный простой по вине сотрудников ГИБДД: «Утром спешил в аэропорт, остановили для проверки, причем там уже стояло несколько каршеров. Пока гаишники разбирались со своим планшетом, потерял 10 минут и чуть не опоздал на самолет. Фактически они выставили меня на лишние сто рублей, потому что машину я не переводил в режим ожидания».

«Каждый день стоят на выезде»

Простые автомобилисты тоже недовольны проверками.

«Каждый день стоят на выезде из района и тормозят всех подряд под выдуманными предлогами. Пробивать документы могут по 15 минут, уже замучили этими проверками», — написал в Facebook один из столичных автомобилистов.

Возмущенные автомобилисты ссылаются на запрет остановки для проверки документов вне стационарных постов, который действует с 2009 г., но юрист Сергей Смирнов объясняет, что никакого запрета давно нет, да и раньше инспекторы без труда его обходили, называя в качестве причины остановки проведение спецоперации или наличие ориентировок на похожий автомобиль.

«В старом регламенте была фраза, что останавливать автомобили для проверки документов разрешается только на стационарных постах. Любой сотрудник ГИБДД руководствуется законом о полиции, он может в принципе в любом месте остановить, сослаться на какие-то мероприятия типа «Перехват» или «Антитеррор». Сотрудники ГИБДД этот пункт обходили, потому что наличие спецоперации проверить невозможно физически», — рассказал Смирнов.

Случаев вопиющего нарушения регламента инспекторами не смог припомнить даже координатор сообщества «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Остановили, проверили документы — можешь спокойно ехать дальше. Они всегда называют причины остановок, и ты никак не проверишь, действительно ли есть ориентировка или спецоперация. Не вижу проблем, если у водителя все в порядке. У людей возникали проблемы на знаменитом посту в Кущевке, но там было другое — незаконные обыски с подбросом наркотиков и предложением решить вопрос на месте. Это уже был просто криминал», — вспомнил Шкуматов.

Запрет на проверку документов вне постов был мотивирован тем, что под видом сотрудников ДПС на дорогах часто стояли ряженые мошенники, а у настоящих инспекторов не было нужной для проверки документов техники. Сейчас экипажи оснащены подключенными к сети планшетами и могут провести проверку в любом месте, поэтому с октября 2017 г. действует обновленный Административный регламент МВД по надзору за дорожным движением, в котором этот запрет отменен. Изменения попытался обжаловать в суде один из автомобилистов, но Верховный суд подтвердил их правомерность.

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