Обновлённый центр поддержки клиентов Renault
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Обновлённый центр поддержки клиентов Renault
Март 03 10:07 2018

Renault запускает обновленный Центр поддержки клиентов для обращений из России и стран СНГ.

Программа ребрендинга контакт-центра для клиентов Renault Россия стартовала в июне 2017 года.

Центр поддержки клиентов Renault Россия принимает обращения по всем основным коммуникационным каналам, включая он-лайн чат, запросы по эл. почте и через сайт. При этом предпочитаемым клиентами каналом общения по-прежнему остается телефонная линия.

Сегодня клиенты из любой точки России и стран СНГ могут позвонить в удобное для них время, благодаря круглосуточному режиму работы в формате 24/7.

Специалисты Центра поддержки клиентов Renault Россия оказывают оперативную квалифицированную помощь, в том числе:

  • помогают с поиском ближайших к клиенту официальных дилерских центров и предоставляют информацию об их расположении и графиках работы;
  • консультируют клиентов по продуктам и услугам бренда;
  • предоставляют справочную информацию о текущих коммерческих акциях;
  • информируют о финансовых и страховых продуктах Renault Finance;
  • обеспечивают оперативную поддержку клиентов в сложных ситуациях.

Клиенты Renault уже по достоинству оценили преимущества обновленного формата работа Центра поддержки, что подтверждают результаты регулярного мониторинга качества обслуживания и полученные позитивные комментарии.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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