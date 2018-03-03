Обновлённый центр поддержки клиентов Renault

Программа ребрендинга контакт-центра для клиентов Renault Россия стартовала в июне 2017 года.
Центр поддержки клиентов Renault Россия принимает обращения по всем основным коммуникационным каналам, включая он-лайн чат, запросы по эл. почте и через сайт. При этом предпочитаемым клиентами каналом общения по-прежнему остается телефонная линия.
Сегодня клиенты из любой точки России и стран СНГ могут позвонить в удобное для них время, благодаря круглосуточному режиму работы в формате 24/7.
Специалисты Центра поддержки клиентов Renault Россия оказывают оперативную квалифицированную помощь, в том числе:
Клиенты Renault уже по достоинству оценили преимущества обновленного формата работа Центра поддержки, что подтверждают результаты регулярного мониторинга качества обслуживания и полученные позитивные комментарии.
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