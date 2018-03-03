Обновлённый центр поддержки клиентов Renault 9

Renault запускает обновленный Центр поддержки клиентов для обращений из России и стран СНГ.

Программа ребрендинга контакт-центра для клиентов Renault Россия стартовала в июне 2017 года.

Центр поддержки клиентов Renault Россия принимает обращения по всем основным коммуникационным каналам, включая он-лайн чат, запросы по эл. почте и через сайт. При этом предпочитаемым клиентами каналом общения по-прежнему остается телефонная линия.

Сегодня клиенты из любой точки России и стран СНГ могут позвонить в удобное для них время, благодаря круглосуточному режиму работы в формате 24/7.

Специалисты Центра поддержки клиентов Renault Россия оказывают оперативную квалифицированную помощь, в том числе:

помогают с поиском ближайших к клиенту официальных дилерских центров и предоставляют информацию об их расположении и графиках работы;

консультируют клиентов по продуктам и услугам бренда;

предоставляют справочную информацию о текущих коммерческих акциях;

информируют о финансовых и страховых продуктах Renault Finance;

обеспечивают оперативную поддержку клиентов в сложных ситуациях.

Клиенты Renault уже по достоинству оценили преимущества обновленного формата работа Центра поддержки, что подтверждают результаты регулярного мониторинга качества обслуживания и полученные позитивные комментарии.