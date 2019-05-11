Haval установил собственный рекорд по продажам в России

Впервые за истекшие пять лет Haval стал рекордсменом по продажам на российском рынке

Этот апрель стал рекордсменом по продажам за пятилетнюю историю Haval на российском рынке. За истекший месяц было реализовано 603 новых автомобиля марки, что на треть больше показателя 2018 года и на 8,06% больше, чем в марте этого года.

Бестселлером Haval в апреле традиционно стал среднеразмерный кроссовер H6, который нашел 423 покупателя, что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Haval, представленных в России, — компактный кроссовер H2, чьи продажи выросли в 4 раза. Благодаря запуску Н9 топ комплектации Premium, флагманская модель также получила хороший показатель продаж.

Стабильное поступательное развитие бренда в России во многом обусловлено увеличением дилерской сети и расширением географии ее присутствия.