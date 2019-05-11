Haval установил собственный рекорд по продажам в России

Этот апрель стал рекордсменом по продажам за пятилетнюю историю Haval на российском рынке. За истекший месяц было реализовано 603 новых автомобиля марки, что на треть больше показателя 2018 года и на 8,06% больше, чем в марте этого года.
Бестселлером Haval в апреле традиционно стал среднеразмерный кроссовер H6, который нашел 423 покупателя, что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Haval, представленных в России, — компактный кроссовер H2, чьи продажи выросли в 4 раза. Благодаря запуску Н9 топ комплектации Premium, флагманская модель также получила хороший показатель продаж.
Стабильное поступательное развитие бренда в России во многом обусловлено увеличением дилерской сети и расширением географии ее присутствия.
C 2014 года www.amsrus.ru