Сколько стоит оклеить авто пленкой и нужно ли это делать autorambler.ru

Пленка, покрывающая кузов ярким зеркальным или матовым слоем способна разительно преобразить машину. Но всегда ли она выполняет декоративное назначение, сколько обычно служит оклейка и, главное, какова ее цена?

Пленка для оклейки кузова выполняет две функции – защищает лакокрасочное покрытие и превращает внешний вид автомобиля в нечто эффектное и яркое. При этом не каждое покрытие одновременно выполняет эти задачи. Существует два принципиально разных видов пленок, отличающиеся по своим материалам и свойствам, – виниловые и полиуретановые (иногда их называют бронировочными).

Виниловая пленка

Нередко владельцы оклеивают кузов автомобиля дабы выделить его в транспортном потоке и при этом как будто не платить как за полную перекраску кузова. Для данных целей используется виниловая пленка, которая завоевала определенную популярность среди любителей стайлинга – обычно именно она превращает машину в шоу-стоппера, сияющего разными цветами и фактурами или сумрачного монстра в черном матовом “платье”. Одно из основных преимуществ кроме визуальных спецэффектов очевидно. Оклейка винилом авто проводится достаточно быстро, не занимая такого количества времени как перекраска кузова, а процесс ее нанесения все же менее трудоемкий, нежели работа в покрасочной камере.

Винил бывает прозрачным или цветным и имеет ограниченный функционалом в вопросах защитных свойств. Обычно толщина пленки составляет 100 микрон, что соответствует 0,1 мм. Максимум, от чего спасает такая оклейка – это легкие царапины и сколы, дорожный пескоструй. Оно и понятно, ведь изначально виниловая пленка разрабатывалась для рекламных конструкций, которые не испытывают механического воздействия и не требуют высокие защитные свойства.

Материал пленки похож на пластмассу – он деформируется при нагреве, но затем быстро становится твердым и в некоторой степени хрупким. Может рваться и не любит контраст температур – например, нельзя исключать, что заезд с мороза на мойку не закончится трещинами.

Со временем пленка выгорает на солнце и может пожелтеть под воздействием дорожных реагентов. Стоит отметить, что виниловая пленка со следами износа очень сильно портит впечатление от автомобиля. Впрочем, иногда можно встретить “дизайнерские” варианты, искусственно старящие кузов имитацией ржавчины, царапин, выцветшей краской и другими эффектами. Но это на любителя подобной эстетики. Обычным пользователям следует знать, что как правило пленка на авто служит порядка 3-5 лет.

Сколько это стоит

Окончательная цена формируется в зависимости от сложности срока выполнения работ. В интернете можно найти информацию о том, что в среднем качественная оклейка автомобиля одной виниловой пленкой в столице обойдется в 80-100 тысяч рублей.

Издержки стайлинга

Виниловая пленка не пропускает ультрафиолетовые лучи, защищая тем самым краску. Но у внимательного читателя наверняка уже возник вопрос – что будет с лакокрасочным покрытием после того как с него сняли пленку?

Эксперты утверждают: чем дольше слой будет находиться на кузове машины, тем хуже последствия. Особенно сильно могут пострадать прямые горизонтальные панели, находящиеся под атакой солнечных лучей. После длительного пребывания на автомобиле пленка бывает отклеивается кусками, требуя полировки.

Бронировочная пленка

Звучит, неплохо, правда? На самом деле речь идет о полиуретановом покрытии, существенно отличающимся по своим задачам и свойствам от виниловой пленки. Бронировочный слой используют именно для защиты кузова новых автомобилей от повреждений или тех, что только выкатились из покрасочной камеры. Интересно, что покрытие данного типа служит в первую очередь защитным целям и впервые было опробовано на… вертолетах во время операции “Буря в пустыне”. Его наносили на лопасти, которые быстро изнашивались в условии пустыни.

Как правило полиуретановая пленка обычно имеет толщину слоя порядка 150-200 микрон в то время как толщина заводского лакокрасочного покрытия – 120-150 микрон. Она прозрачная или матово-прозрачная. И вот, что интересно. Если винил может обеспечить защиту лакокрасочного покрытия максимум за счет своей толщины, то полиуретановое еще и благодаря свойствам. Такая пленка, в отличие от материала, описанного выше и напоминающего пластик, схожа с резиной – она упругая, эластичная и облегает кузов как кожа.

Полиуретановый слой неплохо сопротивляется сколам, царапинам и незапланированным “контактам”, например, когда садящийся в автомобиль задевает дверью другую машину. Морозы он переносит лучше, чем винил, дубеющий при минусовых температурах, и не теряет своих свойств. Еще одной сильной стороной пленки данного типа является срок службы порядка 5-10 лет. За защиту приходится платить в прямом смысле – полиуретановая или бронировочная пленка стоит заметно дороже виниловой. В среднем столичные цены на услугу колеблются от 160 до 180 тысяч рублей.

Как оклеивают машину пленкой

У незнакомого с процессом оклейки кузова автомобиля перед глазами наверняка стоит душераздирающая картина: мастер щедро наносит на кузов специальный клей или оглоляет липкое покрытие на обратной стороне пленки, готовые вцепиться в лакокрасочное покрытие.

На самом деле подобных варварств вы не встретите. Пленка на кузове удерживается посредством мыльного раствора, детского шампуня без щелочи или даже состава для мытья посуды. Кстати, самостоятельно наводить марафет нежелательно – лучше все-таки обратиться к опытным мастерам.

Особенности эксплуатации

Пленка имеет свою специфику ухода. Так, полировка допустима только не в случае с матовым покрытием. Во время мойки рекомендуется следить, чтобы пистолет не подносился слишком близко – иногда пленка не заводится под стык элементов кузова, и высокое давление воздушно-водного состава может привести к ее отслоениям. А мыть машину желательно регулярно, иначе винил рискует пожелтеть, превратив транспортное средство в постапокалиптический тюнинг-кар.

Как формируется цена

По словам экспертов, стоимость работ по оклейке складывается из следующих составляющих. Прежде всего, это вид пленки, ее толщина и цвет. Далее идут особенности “фигуры” автомобиля, сложность кузовных панелей и конструктивные особенности. Свою роль сыграет сложность исполнения для каждой модели, например, необходимость демонтажа разных деталей.

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