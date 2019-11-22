Hyundai запускает глобальный арт-проект

Hyundai Motor Company объявила о старте глобального арт-проекта Human (UN)Limited

Мероприятие пройдет в галереях Hyundai MotorStudio в Москве, Пекине и Сеуле с 19 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года. В рамках глобального проекта планируется демонстрация около 20 скульптурных композиций, интерактивных инсталляций и медиа-работ 18 художников со всего света.

В Москве арт-проект Human (UN)Limited будет представлен выставкой известного российского художника Егора Крафта под названием «Контент-ориентированные исследования». В этих работах Крафт поднимает философские вопросы о сосуществовании человека и технологий. Выставка будет доступна для всех желающих с 28 ноября в Hyundai MotorStudio по адресу: Новый Арбат, 21.

Запуск проекта Human (UN)Limited прошел в Пекине и в честь этого события галерея Hyundai MotorStudio Beijing украсила свою наружную стену большой картиной работы Давида Хуанга (David Huang) и вручила третью ежегодную награду Hyundai Blue Prize, которой отмечаются достижения выдающихся и перспективных кураторов художественных проектов.

В этом году победителями конкурса Hyundai Blue Prize стали Чэнь Цзя Ин (Chen Jiaying), Чэнь Минь (Chen Min) и Чжан Е Хун (Zhang Yehong). Они получили возможность сотрудничать с признанными авторитетами в художественном сообществе. Чэнь Цзя Ин был удостоен награды за устойчивое развитие, а Чэнь Минь и Чжан Е Хун победили в номинации «Креатив». Они создадут работу, которая в следующем году появится в галерее Hyundai MotorStudio Beijing в рамках экспозиции, посвященной «Социальному интеллекту».

«В соответствии с нашим стратегическим видением, выраженным в девизе “Прогресс для человечества”, Hyundai Motor Company воспевает человека через искусство и верит, что это понимание отчетливо прослеживается в наших продуктах, — отметил Чо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — В будущем мы хотим уйти от имиджа просто одного из автопроизводителей и превратить Hyundai Motor в настоящий lifestyle-бренд, который предложит клиентам новые культурные впечатления, наполняющие жизнь эмоциями и новой ценностью». «В век быстрого развития технологий становится все важнее хорошо понимать суть человека. Искусство — это наш проводник к такому пониманию, — сказал Мартин Хонжик, глава Ars Electronica по фестивалям, конкурсам и выставкам. — Я надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества между Ars Electronica и Hyundai Motor».

Это вторая совместная проект-выставка Hyundai Motor Company, Ars Electronica и CAFA. Она развернется в галереях Hyundai MotorStudio трех мегаполисов и станет площадкой для мировой презентации проекта Human (UN)Limited. Проект рассказывает о будущем, где люди гармонично сосуществуют с новыми технологиями, восхищается внутренним миром человека и его природным стремлением расширять свои возможности с помощью новых изобретений.

В представленных работах художники используют технологии, относящиеся к четвертой промышленной революции (массовому внедрению роботов в помощь человеку), включая искусственный интеллект, трехмерную печать, робототехнику и биотехнологии. Главной особенностью четвертой промышленной революции является слияние физического, цифрового и биологических миров, которое раскрывает перед человечеством совершенно новые возможности, что ярко прослеживается в тематике работ, представленных на выставке.

Hyundai Motor давно и успешно поддерживает искусство и художественное сообщество. Компания учредила ряд долгосрочных партнерских программ с многими художественными организациями во всем мире, включая Музей искусства округа Лос-Анджелес (LACMA) и лондонскую Tate Modern. А также вместе c Bloomberg компания запустила серию видеосюжетов «ИСКУССТВО + ТЕХНОЛОГИИ», которые предлагают новый вариант погружения в искусство для широкой аудитории.

Галереи Hyundai MotorStudio в Сеуле, Пекине и Москве являются площадками общения с брендом, где клиенты знакомятся с дизайнерской философией и художественным стилем Hyundai Motor. В этих галереях проводятся различные проекты, рассказывающие о ценности бренда Hyundai Motor и нацеленные на создание более тесных отношений с посетителями.