Range Rover Velar теперь представлен в сервисе Яндекс.Драйв

Благодаря облегченной алюминиевой архитектуре и широкой линейке эффективных двигателей автомобиль способен демонстрировать выдающуюся динамику и управляемость. А интеллектуальные технологии и системы безопасности и помощи водителю делают каждую поездку максимально комфортной и надежной.
Совершать поездки на Range Rover Velar смогут пользователи старше 26 лет с водительским стажем более 6 лет. За доступ к премиальным автомобилям отвечает специальный алгоритм, который учитывает соблюдение этих базовых требований, а также другие факторы.
Найти Range Rover Velar в приложении можно будет по фильтру «Огонь». Как и другие премиальные автомобили, этот внедорожник будет отличаться минимальным брендингом.
Компания Jaguar Land Rover активно развивает направление корпоративных продаж и делает все возможное для удовлетворения запросов корпоративных клиентов, предлагая индивидуальный подход и выгодные программы. За прошлый год корпоративные клиенты приобрели 3 913 автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 57% выше показателей 2017 года.
Таким образом, доля корпоративных продаж вплотную приблизилась к уровню 30% и продолжает расти за счет активности дилерской сети, работы в новых сегментах и слаженного взаимодействия партнеров Jaguar Land Rover Financial Services.
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