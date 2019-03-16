Range Rover Velar теперь представлен в сервисе Яндекс.Драйв

С 15 марта 2019 года пользователям сервиса Яндекс.Драйв стал доступен Range Rover Velar – один из представителей семейства роскошных внедорожников Land Rover

Благодаря облегченной алюминиевой архитектуре и широкой линейке эффективных двигателей автомобиль способен демонстрировать выдающуюся динамику и управляемость. А интеллектуальные технологии и системы безопасности и помощи водителю делают каждую поездку максимально комфортной и надежной.

Совершать поездки на Range Rover Velar смогут пользователи старше 26 лет с водительским стажем более 6 лет. За доступ к премиальным автомобилям отвечает специальный алгоритм, который учитывает соблюдение этих базовых требований, а также другие факторы.

Найти Range Rover Velar в приложении можно будет по фильтру «Огонь». Как и другие премиальные автомобили, этот внедорожник будет отличаться минимальным брендингом.

Компания Jaguar Land Rover активно развивает направление корпоративных продаж и делает все возможное для удовлетворения запросов корпоративных клиентов, предлагая индивидуальный подход и выгодные программы. За прошлый год корпоративные клиенты приобрели 3 913 автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 57% выше показателей 2017 года.

Таким образом, доля корпоративных продаж вплотную приблизилась к уровню 30% и продолжает расти за счет активности дилерской сети, работы в новых сегментах и слаженного взаимодействия партнеров Jaguar Land Rover Financial Services.