Jaguar Land Rover объявляет победителей конкурса «Продавец года 2019»

Jaguar Land Rover объявляет победителей национального соревнования «Продавец года 2019»

Соревнование «Продавец года» проводится в первый раз, в его рамках участники демонстрируют знания стандартов продаж, а также продуктов Jaguar и Land Rover.

Конкурс состоял из двух этапов. В отборочном туре в ноябре 2019 года более ста специалистов отделов продаж из дилерской сети Jaguar Land Rover России, Беларуси, Армении, Казахстана прошли дистанционное тестирование на теоретическую подготовку. Четырнадцать сотрудников с наилучшими результатами были приглашены в Академию Jaguar Land Rover в Москве, чтобы во втором, практическом этапе соревнований в феврале 2020 года показать свои навыки в трех испытаниях, напрямую связанных с их профессиональной деятельностью. Финалисты конкурса также приняли участие в тренинге по новому Land Rover Defender в Великобритании.

По результатам двух этапов конкурса бронза досталась Александру Горбунову («Планета Авто»), серебро завоевала Анжелика Торгашова («Альбион-Моторс»), а победителем стал сотрудник «Автолига Нижний Новгород» Константин Наумов.

Соревнование «Продавец года» является частью глобальной стратегии Jaguar Land Rover, направленной на непрерывное повышение уровня квалификации сотрудников компании и дилерских центров. Профессионализм специалистов Jaguar Land Rover – это залог непревзойденного качества обслуживания и, следовательно, высокого уровня удовлетворенности клиентов.