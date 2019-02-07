Waymo ведёт переговоры с альянсом Renault–Nissan–Mitsubishi по разработке беспилотных такси

Waymo ведёт переговоры с альянсом Renault–Nissan–Mitsubishi по разработке беспилотных такси
Февраль 07 20:03 2019

Waymo ведёт переговоры с альянсом Renault–Nissan–Mitsubishi по поводу создания беспилотных такси

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовится заключить соглашение с компанией Waymo, дочерней структурой корпорации Alphabet (экс-Google), которая занимается разработкой беспилотного транспорта.Waymo

Обе стороны будут заниматься разработкой беспилотных такси и автомобилей социальных служб на базе автомобилей Nissan, а также некой системой бронирования и оплаты поездок. Представители альянса отказались комментировать эту информацию. Однако, есть предположение, что о сотрудничестве будет объявлено уже этой весной.Waymo

Есть ряд косвенных фактов, указывающих на то, что сотрудничество состоится. Дело в том, что Nissan крайне заинтересован в нем. Автопроизводитель планировал запустить фирменную сеть беспилотных такси уже в 2022 году, но BMW и Ford пообещали внедрить подобные сервисы на год раньше. Так что, по всей вероятности, в Nissan не хотят отставать от европейских коллег.Waymo

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
MitsubishiNissanRenaultбеспилотные такси
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

KIA Stinger – финалист европейского конкурса

KIA Stinger – финалист европейского конкурса 0

На Москва-реке два человека провалились под лёд

На Москва-реке два человека провалились под лёд 0

Вынужденный официальный анонс Opel Corsa OPC

Вынужденный официальный анонс Opel Corsa OPC 0