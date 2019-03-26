Ford уже летом 2019 г может отказаться от выпуска и импорта своих автомобилей в РФ

С июля 2019 г Ford возможно будет выпускать только LCV

Ford может уже летом полностью отказаться от выпуска и импорта в РФ легковых автомобилей. Окончательные планы реструктуризации СП Ford Sollers станут известны 27 марта. По данным “Ъ”, Ford в РФ будет присутствовать только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), сохранив долю в заводе в Елабуге, где собираются также внедорожник Ford Explorer и кроссовер Kuga. Продажа остальных активов уже обсуждается на уровне правительства. Однако возможен и полный уход Ford из России: чтобы оставить какое-то производство, концерну нужен специнвестконтракт (СПИК), который, по данным “Ъ”, компания подписывать не собирается.

СП Ford Sollers при участии правительства ведет переговоры с потенциальными покупателями активов компании, рассказали “Ъ” источники в правительстве и на рынке.

В «Соллерс» “Ъ” сообщили, что компании близки к финализации решений по реструктуризации: «Выбор вариантов ведется исходя из максимальной эффективности бизнес-модели. Минпромторг и правительство знают о планах компании и оказывают поддержку в реализации».

Речь идет о реорганизации в рамках новой стратегии Ford, в рамках которой планируется выйти из наименее прибыльных сегментов, решение ожидается во втором квартале.

Контролируемое Ford СП с Sollers владеет тремя заводами в РФ. Завод во Всеволожске (изначально принадлежал Ford, остальные — «Соллерс») мощностью более 160 тыс. автомобилей в год выпускает седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, седаны Ford Mondeo. Завод в Набережных Челнах на 110 тыс. штук выпускает кроссоверы Ford Ecosport, хетчбэки и седаны Ford Fiesta. В Елабуге мощностью 85 тыс. машин производятся кроссоверы Ford Explorer и Kuga, LCV Transit. Также в Елабуге делают двигатели.

В администрации Ленобласти “Ъ” заявили, что знают о ситуации, но прокомментируют ее после принятия решения, которое, как ожидается, Ford объявит 27 марта. На создание СП в 2011 году ВЭБ дал кредит на 39 млрд руб., детали реструктуризации долга и его размер в ВЭБе отказались назвать.

Источники “Ъ” на рынке говорят, что базовый вариант предполагает остановку производства и импорта легковых автомобилей Ford уже летом — компания оставит только LCV. Официально никаких сроков дилерам не называлось, но, по данным “Ъ”, речь идет об июне-июле. Глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов сказал “Ъ”, что на июнь производственный заказ дилера по легковым автомобилям Ford нулевой, а все заказанные позиции — LCV.

Как правительство Ленобласти тянет Ford

Источники “Ъ” признают, что продажи легковых автомобилей Ford в последнее время шли плохо, в отличие от LCV. Производство и продажи СП далеки от объемов, необходимых для обеспечения рентабельности, полагает глава комитета производителей автокомпонентов Ассоциации европейского бизнеса Андрей Коссов.

Против компании играет и диверсифицированная модельная линейка, отмечает он: «Те же объемы продаж по одной модели давали бы больший эффект».

Таким образом, речь идет о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах, тогда как площадка в Елабуге может быть сохранена для выпуска LCV. Не исключено, что в Елабуге также сохранится выпуск Ford Explorer и Kuga. Ряд собеседников “Ъ” говорят, что автопроизводителям уже неофициально предлагали присмотреться к активам СП, в том числе в правительстве. Речь шла в том числе о площадке во Всеволожске, которая «скоро появится на рынке». Но все собеседники “Ъ” отмечают, что активы нуждаются в больших инвестициях, а мощности работающих на рынке РФ автоконцернов и так избыточны.



В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники “Ъ”. Директор филиала «Авилон» Ford Михаил Жмаков говорит, что, даже если Ford примет решение выйти из сегмента легковых машин летом, у дилеров хватит запаса автомобилей до октября 2019 года.

Уход Ford из РФ по примеру другого американского автопроизводителя General Motors тоже возможен, говорят источники “Ъ”. В пользу такого варианта говорит отсутствие интереса Ford Sollers к СПИК. По идее вице-премьера Дмитрия Козака, все концерны должны подписать СПИК до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям (де-факто компенсации утильсбора), без них производство в РФ будет нерентабельным. По данным “Ъ”, заявка на СПИК СП Ford Sollers была готова еще в 2018 году, но сейчас работа по ней не ведется, и при полном отказе от производства легковых моделей пересмотреть финансовую модель СПИК в такие короткие сроки даже при желании компании будет проблематично.

Загрузка заводов Ford Sollers — около 15%, что в рамках глобальной стратегии должно предполагать сокращение мощностей в РФ, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Может повториться как сценарий ухода GM, так и переориентация одной из площадок на экспорт, считает аналитик, из-за преимуществ производства в РФ за счет дешевой рабочей силы. Но он признает, что непредсказуемость госрегулирования и сложная транспортная доступность создают ряд проблем для последнего сценария.

Судьба сотрудничества Ford с «Соллерс» также под вопросом: источники “Ъ” утверждают, что компании сохранят партнерство, но, возможно, в другой форме. Один из собеседников “Ъ” говорит о возможном начале контрактной сборки (по примеру сотрудничества группы ГАЗ и Volkswagen). В 2014 году «Соллерс» заключил опцион на продажу Ford своей доли в СП и может реализовать его в 2019 году.

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