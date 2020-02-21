Hyundai и Kia разработали первую в мире систему переключения передач на основе технологий информации и связи – ICT Connected Shift System

Технология информации и связи (ICT) обеспечит автоматический выбор оптимальной передачи в зависимости от дорожной и транспортной обстановки

Она повысит топливную экономичность и уровень ездового комфорта благодаря минимизации числа необходимых переключений

Дальнейшими направлениями развития станут распознавание предпочтений водителя и сигналов светофоров

Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation сообщают о создании первой в мире предиктивной системе переключения передач Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System, позволяющей автомобилю перейти на оптимальную ступень в коробке передач на основе информации о дорожной обстановке и плотности транспортного потока впереди

Данную технологию бренды Hyundai и KIA планируют использовать на своих будущих моделях. В ходе разработки системы компаниями было получено около 40 патентов в Корее и за пределами страны.

На сегодняшний момент, на большинстве современных моделей Hyundai и KIA предлагаются решения, подстраивающие работу автоматической трансмиссии в соответствии с персональными предпочтениями водителя, к примеру – режим Smart Drive Mode. Однако ICT Connected Shift System – это первая система, способная выполнять автоматические переключения в соответствии с внешними условиями – профилем дороги и транспортной обстановкой.

ICT Connected Shift System использует интеллектуальное программное обеспечение блока управления трансмиссией TCU (Transmission Control Unit), которое собирает и обрабатывает в режиме реального времени информацию от обеспечивающих систем, в частности – камер и радара интеллектуального круиз-контроля, а также 3D-навигации, в памяти которой заложены высокоточные карты. 3D-навигация учитывает наличие спусков и подъемов, градиент дорожного полотна, профили поворотов и разнообразные дорожные события, а также текущее состояние транспортного потока. При помощи радарного датчика определяется скорость и расстояние между автомобилем и другими участниками движения, фронтальная камера обеспечивает информацию о дорожной разметке и полосах движения.

Используя все эти данные, TCU имеет возможность при движении, в режиме реального времени, прогнозировать наиболее оптимальный сценарий переключения передач. Этот сценарий строится при помощи алгоритма, создаваемого искусственным интеллектом, и в соответствии с ним происходит переключение передач. К примеру, когда прогнозируется относительно продолжительное замедление, а радар определяет, что движущееся впереди транспортное средство не прибегает к резким изменениям скорости, возможно временное размыкание сцепления в трансмиссии и переход на движение накатом (на нейтральной передаче) для повышения топливной экономичности.

Испытания ICT Connected Shift System, проведенные совместно Hyundai и KIA на дороге с большим числом крутых виражей, показали, что при преодолении такого участка автомобилем, оснащенным данной системой, совершается примерно на 43% меньше переключений передач по сравнению с автомобилем, не имеющим ICT Connected Shift System. Соответственно, использование новой системы позволило снизить и частоту использования тормозной системы примерно на 11%, что благоприятно сказалось как на снижении утомляемости водителя, так и на степени износа тормозов.

Когда требовалось резкое ускорение для встраивания в поток при выезде на магистраль, режим работы трансмиссии автоматически переключался в режим Sport, что делало разгон и маневр проще. После встраивания в поток, система вновь возвращалась к установленному ранее режиму движения, позволяя вести автомобиль безопасно и экономично.

Помимо прочего, автоматически задействовался и режим торможения двигателем при прекращении нажатия на педаль акселератора – это происходило при получении информации и предстоящем проезде «лежачих полицейских», спусков или мест с более низким лимитом разрешенной скорости. Изменения расстояния до движущегося впереди автомобиля точно отслеживались при помощи фронтального радара, и на основании этой информации автоматически выбиралась передача трансмиссии, что также обеспечивало более высокий уровень ездового комфорта.

Новая система также способна действовать в комплексе с технологиями автопилотирования, развитие которых день за днем делает новые шаги вперед. ICT Connected Shift System в эпоху автопилотирования сможет обеспечивать как более высокий уровень топливной экономичности, так и более стабильные режимы движения транспортного средства, поскольку сможет улучшить его динамику, отслеживая и реагируя на состояние дороги и транспортного потока в режиме реального времени.

Hyundai и KIA планируют дальнейшее совершенствование ICT Connected Shift System и превращение ее в еще более интеллектуальную технологию управления трансмиссией, позволяющую взаимодействовать со светофорами с использованием связи стандартов LTE или 5G. Также планируется совершенствование распознавания намерений водителя, что может сделать управление переключением передач еще более выверенным и точным.