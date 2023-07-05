Volkswagen представляет первую информацию и фотографии нового T-Cross

Автомобиль выходит на рынок с обновленным дизайном, улучшенным стандартным оснащением, новыми технологическими функциями и высококачественным интерьером.

Начало предварительных продаж запланировано на четвертый квартал 2023 года. За всего четыре года T-Cross занял первое место среди компактных внедорожников: уже около 1,2 миллиона человек выбрали этот универсальный Volkswagen. Ежегодно выпускается в среднем 300000 единиц, а T-Cross, который также продается за пределами Европы под названиями Tacqua и Taigun, является одной из самых успешных моделей Volkswagen в мире.

Автомобиль обновлен в современном дизайне экстерьера и предлагает новые цвета. На внешности обновленного T-Cross сразу бросается в глаза новый дизайн передней и задней частей с встроенными светодиодными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и светодиодными блоками задних фонарей. T-Cross стал первой моделью Volkswagen, на которой появились светодиодные матричные фары IQ.LIGHT. В модельном ряду также появились три новых цвета: «насыщенный спортивный» желтый (Grape Yellow), «элегантный и дружелюбный» светло-голубой (Clear Blue Metallic) и «яркий, бросающийся в глаза» красный (Kings Red Metallic).

В новом T-Cross представлено новое поколение информационно-развлекательной системы и высококачественный интерьер.

Одной из ключевых особенностей интерьера является отдельно стоящий информационно-развлекательный дисплей. Стандартный сенсорный экран имеет диагональ 20,3 см (8 дюймов), а топовая версия оснащена дисплеем диагональю 23,4 см (9,2 дюйма). Все версии четырехдверного пятиместного автомобиля теперь оснащены цифровыми приборами в стандартной комплектации.

Приборная панель в T-Cross получила новый дизайн, аналогичный более крупным моделям Volkswagen, с мягкой отделкой из материалов более высокого качества. То же самое относится к отделке передних дверей версий Style и R-Line. В стандартной комплектации присутствует ручная система кондиционирования воздуха, а в качестве опции доступен автоматический кондиционер Air Care Climatronic с подсветкой сзади и сенсорными ползунками.

Теперь есть возможность осуществлять продуманную и разнообразную транспортировку электровелосипедов. T-Cross всегда славился одним из самых просторных и универсальных интерьеров среди всех компактных внедорожников. Он впечатляет своей проверенной концепцией эксплуатации, хорошо организованным пространством для пяти человек и задним сиденьем, которое можно сдвигать на 140 мм, а также чрезвычайно гибким багажным отделением.

При полной загрузке сидений объем багажного отделения T-Cross составляет от 385 до 455 литров. Когда заднее сиденье складывается в соотношении 60:40, создается плоская грузовая зона с объемом до 1281 литра (если загружать до высоты спинок передних сидений). В стандартной комплектации и в Life версии также предусмотрено сложение переднего пассажирского сиденья вниз или вверх. Это создает непрерывное грузовое пространство длиной 2398 мм, достаточное для размещения всего, начиная от серфинг-досок и заканчивая парапланами.

Volkswagen также увеличил грузоподъемность T-Cross: теперь она составляет 75 кг (вместо предыдущих 55 кг). Это позволяет использовать съемный фаркоп (опция) с большей нагрузкой, что обеспечивает возможность буксировки более тяжелого прицепа. Кроме того, увеличился максимально допустимый вес велосипедов, которые можно перевозить на установленном на фаркопе держателе, что особенно важно для электрических велосипедов.

Travel Assist обеспечивает значительно повышенный комфорт. Новый T-Cross является одним из немногих автомобилей в своем классе, который опционально оснащен системой Travel Assist для лучшего продольного и поперечного контроля над автомобилем. В зависимости от движения впереди и разрешенной скорости, T-Cross способен контролировать скорость автомобиля с автоматическим ускорением и торможением. В пределах системных ограничений Travel Assist также может включать ограничения скорости, повороты и движение по кольцевым развязкам. Кроме того, функция Lane Assist помогает удерживать автомобиль на своей полосе движения. Если T-Cross оснащен коробкой передач DSG, он также способен автоматически выполнять операции остановки и движения.

В обновленной базовой версии T-Cross включены светодиодные фары, светодиодные задние фонари и цифровая приборная панель. Также в стандартной комплектации предусмотрены новые функции, включая многофункциональную камеру, динамический дисплей дорожных знаков и цифровую кабину. Все версии будут иметь новый бесплатный информационно-развлекательный дисплей. Версия Life будет дополнительно оснащена новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками и кожаным многофункциональным рулем. Высшими версиями будут пакеты спецификации Style, придавшие автомобилю большую элегантность, и R-Line, с акцентами спортивного стиля. Все новые модели T-Cross будут оснащены эффективными двигателями TSI от Volkswagen.

Предварительные продажи и активация онлайн-конфигуратора нового T-Cross начнутся в четвертом квартале 2023 года, а поставки автомобилей дилерам начнутся в первом квартале 2024 года.

Существующая модель T-Cross в ее текущей версии уже распродана на многих европейских рынках к 2023. Клиенты Volkswagen, конфигурирующие и заказывающие новые автомобили после начала финальных продаж на основе текущей модели, получат автомобили нового поколения T-Cross, которые будут доставлены в первом квартале 2024 года.