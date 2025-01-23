Cтарт продаж нового флагманского кроссовера Bestune T90

Cтарт продаж нового флагманского кроссовера Bestune T90
23 января 02:25 2025

Компания Bestune сообщила о начале продаж нового кроссовера T90, официальная премьера которого состоялась в Москве в конце прошлого года. Модель представлена в трех комплектациях: Luxury, Noble и Flagship. Цена на версию Luxury с 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач начинается от 2 429 990 рублей.

Представители компании сообщили, что Bestune T90 предлагает выбор между двумя современными силовыми агрегатами: 1,5-литровым и 2,0-литровым двигателями. Оба варианта созданы для обеспечения баланса между производительностью и топливной экономичностью.

Глава подразделения Легковых автомобилей FAW Восточная Европа Ма Гуйчао отметил:

«Мы рады объявить официальный старт продаж нового флагманского кроссовера Bestune T90 в России. Модель отличается высоким комфортом и технологичностью, что также нашло отражение в выразительном и прогрессивном дизайне. Мы уверены, что T90 завоюет любовь и доверие наших клиентов, которые уже сейчас могут лично познакомиться с новинкой, посетив один из официальных салонов марки».

Ма Гуйчао, Глава подразделения Легковых автомобилей FAW Восточная Европа
Ма Гуйчао, Глава подразделения Легковых автомобилей FAW Восточная Европа

Кроссовер построен на модернизированной платформе FMA-A2, которая обеспечивает высокую степень комфорта, безопасность и расширенные цифровые возможности. Увеличенная колесная база улучшает внутреннее пространство автомобиля, что делает его одним из самых вместительных в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Дизайн и функциональность кроссовера Bestune T90

Bestune T90 выполнен в стилистической концепции минимализма, где сочетаются простые формы и четкие линии. Такой подход делает автомобиль заметным в потоке и подчеркивает его современный облик. Внутреннее пространство отвечает высоким требованиям: интерьер оформлен с использованием качественных материалов, которые подчеркивают внимание к деталям.

Bestune T90
Bestune T90

Центральным элементом функциональности стал 12,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Он имеет антибликовое покрытие, что упрощает использование при любом освещении. В мультимедийной системе объединены все цифровые функции кроссовера, предоставляя водителю и пассажирам удобный доступ к настройкам и информации.

Модель доступна в трех комплектациях, каждая из которых предлагает уникальные возможности. Luxury отличается сбалансированным набором функций. Noble включает дополнительные технологические решения. Flagship предлагает максимальный уровень оснащения и комфорта. В пресс-релизе компании говорится, что все комплектации соответствуют требованиям современного рынка и созданы с учетом предпочтений российских клиентов.

Модель уже доступна для ознакомления и приобретения в официальных салонах марки.

1.5л 7DCT

2.0л 8AT

Luxury

Luxury

Luxury

Noble

Flagship

2 429 990

2 689 990

3 079 990

3 219 990

3 369 990
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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