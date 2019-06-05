Представлена обновленная версия Mazda CX-5

Российское представительство компании Mazda анонсирует обновление кроссовера Mazda CX-5.

Экстерьер новой версии MazdaCX-5 отличается новыми 19-ти дюймовыми колесными дисками.

В интерьере в комбинации приборов появился семидюймовый дисплей, вентиляция передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало.

В салоне появились кожа Nappa нового цвета Deep Red, декоративная отделка деревом, черный потолок и LED-освещение.

Мультимедийная система имеет функции Car Play и Android Auto.

В MazdaCX-5 теперь доступна система G-Vectoring Control Plus. Новая система расширяет функции предыдущей GVC и предлагает улучшенные алгоритмы в эстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах.

В вариантах комплектаций появилась новая – Executive, cдвигателями 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.). Цены стартуют от 2 382 000 рублей.