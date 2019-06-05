Представлена обновленная версия Mazda CX-5

Экстерьер новой версии MazdaCX-5 отличается новыми 19-ти дюймовыми колесными дисками.
В интерьере в комбинации приборов появился семидюймовый дисплей, вентиляция передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало.
В салоне появились кожа Nappa нового цвета Deep Red, декоративная отделка деревом, черный потолок и LED-освещение.
Мультимедийная система имеет функции Car Play и Android Auto.
В MazdaCX-5 теперь доступна система G-Vectoring Control Plus. Новая система расширяет функции предыдущей GVC и предлагает улучшенные алгоритмы в эстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах.
В вариантах комплектаций появилась новая – Executive, cдвигателями 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.). Цены стартуют от 2 382 000 рублей.
Андрей Глазков, директор по маркетингу: «Покупатели Mazda голосуют за все более качественные материалы и комплектации. Доля базовой комплектации – Drive– составляет менее 2%. До мая 2019 года более 50% приходилось на Supreme, «топовую» комплектацию предыдущей версии MazdaCX-5. В обновленном варианте, Executive «возьмет на себя» не менее 10% продаж MazdaCX-5, если наши предположения верны».
C 2014 года www.amsrus.ru