Представлена обновленная версия Mazda CX-5

Представлена обновленная версия Mazda CX-5
Июнь 05 16:02 2019

Российское представительство компании Mazda анонсирует обновление кроссовера Mazda CX-5.

Экстерьер новой версии MazdaCX-5 отличается новыми 19-ти дюймовыми колесными дисками.

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В интерьере в комбинации приборов появился семидюймовый дисплей, вентиляция передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало.

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В салоне появились кожа Nappa нового цвета Deep Red, декоративная отделка деревом, черный потолок и LED-освещение.

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Мультимедийная система имеет функции Car Play и Android Auto.

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В MazdaCX-5 теперь доступна система G-Vectoring Control Plus. Новая система расширяет функции предыдущей GVC и предлагает улучшенные алгоритмы в эстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах.

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В вариантах комплектаций появилась новая – Executive, cдвигателями 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.). Цены стартуют от 2 382 000 рублей.

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Андрей Глазков, директор по маркетингу: «Покупатели Mazda голосуют за все более качественные материалы и комплектации. Доля базовой комплектации – Drive– составляет менее 2%. До мая 2019 года более 50% приходилось на Supreme, «топовую» комплектацию предыдущей версии MazdaCX-5. В обновленном варианте, Executive «возьмет на себя» не менее 10% продаж MazdaCX-5, если наши предположения верны».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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