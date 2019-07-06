KIA представляет новую комплектацию Luxe+ для кроссовера Sportage

Новая комплектация создана по результатам исследования мнений и пожеланий российских клиентов и адресована тем, кто ищет сочетание максимально сбалансированного оснащения и элементов престижа

KIA Motors Russia & CIS HQ представляет новую комплектацию одной из наиболее популярных моделей Sportage – Luxe+. Новая комплектация создана по результатам исследования мнений и пожеланий российских клиентов и займет место между наиболее популярной на сегодняшний момент версией Luxe и более оснащенной Prestige.

Дополнительное оснащение Sportage Luxe+ включает современные светодиодные основные фары, отличающиеся более ярким и плотным светом, а также более длительным сроком службы. Также для максимального удобства водителя, в этой комплектации KIA Sportage оснащается системой бесключевого доступа с «интеллектуальным» ключом Smart Key и запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки. В ходе опроса предпочтений клиентов данные опции были названы в числе наиболее желанных. Они позволяют совместить максимально сбалансированное оснащение и элементы самых престижных версий.

На Kia Sportage в комплектации Luxe+ установлены следующие цены:

0 MPI и передний привод – 1724 900 рублей,

0 MPI полноприводный вариант – 1804 900 рублей

4GDI и полный привод – 1 914 900 рублей

Новый Sportage Luxe+ доступен для приобретения во всех дилерских центрах KIA на территории России с 1 июля 2019 года.

Подробнее о новой комплектации и всей российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц, финансовых продуктах, других действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте www.kia.ru.