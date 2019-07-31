Renault F1 Team испытала жестокое разочарование на Гран-при Германии

Команда Renault F1 Team испытала жестокое разочарование на Гран-при Германии, после того как Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо сошли в этой хаотичной и непредсказуемой гонке под дождем в Хоккенхайме.

После чистого старта и смелого решения оставаться на дождевых шинах Intermediate, Нико в какой-то момент гонки был на втором месте. В непростых условиях он с комфортом обосновался на четвертом месте перед последней третью этой сумасшедшей гонки, в которой в общей сложности сошло шесть пилотов. Но в какой-то момент он слишком широко вышел из последнего поворота и не смог удержать болид, врезался в стену и завершил гонку.

Даниэль занимал 12-е место, когда на 14-м круге был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с выхлопной системой.

Нико стартовал с 9-го места на дождевых шинах Pirelli Wet (синие ободки), заехал в боксы на третьем круге и поменял их на Intermediate (зеленые ободки). Затем он останавливался на 15-м и 29-м кругах и снова ставил Intermediate, а на 39-м круге выбыл из борьбы.

Даниэль стартовал с 13-го места на дождевых шинах Wet, заехал в боксы на третьем круге и поменял их на Intermediate. На 14-м круге сошел с дистанции.

Нико Хюлькенберг, стартовал 9-м, сошел с дистанции:

«Очень досадно. Я расстроен из-за себя, мне жалко команду и Renault в целом, поскольку ребята сегодня заслуживали самого высокого результата. Сегодняшнюю гонку надо очень хорошо запомнить, чтобы не повторять таких ошибок в будущем. Я раздавлен ее итогом, тем более перед моими болельщиками. Последний поворот был очень сложным из-за воды. Я потерял контроль над задней частью машины, меня начало разворачивать, так что я выпрямил руль и выехал на мокрый асфальт. А там было как на льду, и я уже не мог остановить болид. Мы прекрасно действовали в гонке и принимали верные тактические решения, поэтому завтра горечь поражения будет чувствоваться еще сильнее».

Даниэль Риккардо, стартовал 13-м, сошел с дистанции:

«Сегодня у меня сломалась выхлопная система, поэтому я сошел с дистанции. Я увидел, как позади автомобиля повалил дым, и на этом гонка для нас закончилась. Очень неприятно. Остаток гонки я провел в роли зрителя, и то, что происходило на трассе, было очень интересно. Я бы очень хотел принять участие в той борьбе, ведь там было полно возможностей завоевать хорошие очки. Я разочарован, но будем думать о следующей неделе. Тяжелый результат для команды, но я надеюсь, что в Венгрии всё сложится лучше».

Сириль Абитбуль, директор команды: