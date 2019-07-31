Renault F1 Team испытала жестокое разочарование на Гран-при Германии

После чистого старта и смелого решения оставаться на дождевых шинах Intermediate, Нико в какой-то момент гонки был на втором месте. В непростых условиях он с комфортом обосновался на четвертом месте перед последней третью этой сумасшедшей гонки, в которой в общей сложности сошло шесть пилотов. Но в какой-то момент он слишком широко вышел из последнего поворота и не смог удержать болид, врезался в стену и завершил гонку.
Даниэль занимал 12-е место, когда на 14-м круге был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с выхлопной системой.
Нико Хюлькенберг, стартовал 9-м, сошел с дистанции:
«Очень досадно. Я расстроен из-за себя, мне жалко команду и Renault в целом, поскольку ребята сегодня заслуживали самого высокого результата. Сегодняшнюю гонку надо очень хорошо запомнить, чтобы не повторять таких ошибок в будущем. Я раздавлен ее итогом, тем более перед моими болельщиками. Последний поворот был очень сложным из-за воды. Я потерял контроль над задней частью машины, меня начало разворачивать, так что я выпрямил руль и выехал на мокрый асфальт. А там было как на льду, и я уже не мог остановить болид. Мы прекрасно действовали в гонке и принимали верные тактические решения, поэтому завтра горечь поражения будет чувствоваться еще сильнее».
Даниэль Риккардо, стартовал 13-м, сошел с дистанции:
«Сегодня у меня сломалась выхлопная система, поэтому я сошел с дистанции. Я увидел, как позади автомобиля повалил дым, и на этом гонка для нас закончилась. Очень неприятно. Остаток гонки я провел в роли зрителя, и то, что происходило на трассе, было очень интересно. Я бы очень хотел принять участие в той борьбе, ведь там было полно возможностей завоевать хорошие очки. Я разочарован, но будем думать о следующей неделе. Тяжелый результат для команды, но я надеюсь, что в Венгрии всё сложится лучше».
Сириль Абитбуль, директор команды:
«Сегодняшний день был полон эмоциональных взлетов и падений. К сожалению, для нас он завершился на спаде – оба болида выбыли из борьбы. У Даниэля возникла трещина в выхлопной системе, и нам нужно будет понять, почему это произошло, ведь это первая проблема с надежностью за довольно долгое время. Нико великолепно пилотировал, команда принимала правильные решения, механики четко их исполняли. Мы решили не ставить слики слишком рано, и это позволило прорваться на второе место. Последний поворот на трассе был сложным на протяжении всего дня, и Нико не удалось спасти болид от удара о защитное ограждение. Сложно смириться с этим результатом, потому что гонка была невероятной по накалу и количеству событий, и мы бы хотели участвовать в ней до конца. Мы упустили возможность набрать много очков, которые забрали наши прямые конкуренты, но в эти выходные были и положительные моменты. Мы хотим чаще оказываться выше. И мы должны продолжать развиваться и повышать конкурентоспособность нашего болида».
C 2014 года www.amsrus.ru
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