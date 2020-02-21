Новый Peugeot Landtrek

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В рамках расширения международного присутствия бренд PEUGEOT представляет PEUGEOT LANDTREK – модель в сегменте пикапов, в котором ежегодно продается более 2,4 миллионов автомобилей.

Новому PEUGEOT LANDTREK присущи все основные характеристики, важные для сегмента пикапов: возможность буксировать прицеп массой 3,5 тонны, универсальность, различные формы кузова, настоящие внедорожные и грузовые качества в сочетании с высочайшей надежностью и простотой эксплуатации.

Современный дизайн, возможности трансформации салона и беспрецедентный размер кузова отвечают потребностям самых взыскательных клиентов:

бензиновые или дизельные двигатели;

шасси; одиночная или двойная кабина;

утилитарные или многоцелевые модификации;

разнообразие аксессуаров для любых целей.

Новый PEUGEOT LANDTREK отличается рекордной вместимостью кузова, широкими возможностями трансформации салона, комфортом, как у седана и выразительным дизайном, что делает эту модель эталонным предложением в своем сегменте.

Прочный и надежный

Дизайн, разработанный PEUGEOT в тесном сотрудничестве с международными специалистами (из Европы, Японии, США…), позволяет пикапу соответствовать самым высоким мировым стандартам и не уступать конкурентам.

В дополнение к привлекательному стилю PEUGEOT LANDTREK получил прочную конструкцию, что делает автомобиль функциональным и выносливым, а также пригодным для различных видов досуга. Новая модель отличается бескомпромиссной надежностью – в ходе тестов автомобили прошли два миллиона километров в самых разных дорожных и погодных условиях.

Размеры автомобиля соответствуют параметрам, принятым на рынке: длина версии с двойной кабиной составляет 5,33 м, с одинарной – 5,39 м. Ширина обеих моделей: 1,92 м.

Клиенты, приобретающие пикап, в первую очередь ценят возможности, которыми автомобиль располагает для перевозки грузов, а PEUGEOT LANDTREK предлагает наиболее вместительный кузов в сегменте!

Кузов пикапа является центральным элементом архитектуры автомобиля и с легкостью вмещает:

2 европоддона в версию с двойной кабиной (1,63 м x 1,60 м x 500 мм с неподвижным кузовом и шириной по колесам 1,22 м),

3 европоддона в версию с одинарной кабиной (2,43 м x 1,60 м x 500 мм с подъемным кузовом и шириной по колесам 1,22 м).

В любой модификации полезная нагрузка превышает одну тонну, а у некоторых версий может достигать 1,2 тонны. Грузовая площадка имеет светодиодную подсветку и позволяет подключать аксессуары через специальную розетку на 12 вольт. Возможности автомобиля позволяют буксировать грузы массой до трех тонн.

Для тех, кому приходится перевозить особенно длинные грузы, предлагается упрощенная версия с одинарной кабиной. У этой версии отсутствует задний бампер, что позволяет открывать задний борт на 180°.

В сегменте пикапов большое значение имеют специальные аксессуары, которые будут предлагаться для нового PEUGEOT LANDTREK через сеть PEUGEOT. Вне зависимости от характера и назначения этих аксессуаров, все они получили официальное одобрение и прошли тесты на надежность, аналогичные тем, что проводятся для стандартного оборудования. Тем самым они позволяют адаптировать PEUGEOT LANDTREK к любым условиям эксплуатации! Подножки, стекло для жесткого верха, хромированные дуги, охранная сигнализация, защитные коврики…. В общей сложности предлагается более 40 специальных аксессуаров.

Современный и привлекательный стиль

Внешне автомобиль выглядит солидно и современно. Фирменный стиль подчеркнут вертикальной решеткой радиатора с логотипом льва и вертикальными светодиодными фарами (в зависимости от версии).

Дизайн алюминиевых колес позаимствован у других моделей бренда. Они характеризуются высокой износостойкостью в разных условиях эксплуатации: в режиме 4×4, с высокой нагрузкой или на автострадах.

Салон адаптирован к требованиям сегмента пикапов. В частности, автомобиль оснащен двухспицевым рулевым колесом, как в PEUGEOT 3008, и 10-дюймовым экраном с высоким разрешением на верхней части передней панели как в PEUGEOT 508.

В стиле и конструкции сидений применяются последние разработки бренда. Кабина является настоящим эталоном комфорта. Стиль и грузовые возможности – это далеко не все достоинства PEUGEOT LANDTREK.

Большое внимание было уделено оснащению салона, многие из элементов которого можно встретить на других моделях PEUGEOT. Они обеспечивают высокий комфорт в поездках в любых дорожных условиях и при любой загрузке.

Модульный принцип конструкции заднего сиденья уникален для сегмента пикапов. Его спинка складывается полностью или в соотношении 60/40. Сложенная спинка может использоваться для перевозки багажа весом до 100 кг. А два крепления типа Isofix обеспечивают надежную и безопасную установку детских кресел.

Спереди на выбор предлагаются два независимых сиденья с центральным подлокотником или 3-х местный диван Multiflex. Последний вариант создан с учётом опыта компании в производстве коммерческих автомобилей и предлагает возможность складывания центральной спинки, что позволяет освободить место для рабочего столика. Также здесь можно разместить громоздкие грузы весом до 75 кг, сложив центральную секцию и спинку пассажира.

Размеры кузова и салона позволяют взять с собой все необходимое, а небольшие предметы можно удобно разместить в различных нишах общим объемом 27 литров.

Салон достаточно просторный. В нем достаточно места для 6 человек (в зависимости от версии). Ширина второго ряда на уровне плеч составляет 1510 мм, а минимальный запас пространства в коленях 50 мм. Посадку облегчают 7 ручек, расположенных в салоне.

Технологии

PEUGEOT LANDTREK оснащен системами обеспечения комфорта, присущими кроссоверам бренда, а также передовыми системами сетевой интеграции (розетки USB / Bluetooth), двухзонным климат-контролем, 10-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения с Apple CarPlay™ /Android Auto™ и жестким диском на 10 Гб.

Безопасность обеспечивают 6 подушек и система стабилизации ESP с дополнительными опциями:

система Hill Descent Control, которая поддерживает минимальную скорость спуска со склона и позволяет сконцентрироваться на управлении автомобилем,

система ASR (оптимизация тяги) для версий 4×2 и 4×4,

система Trailer Swing Control, предотвращающая смещение прицепа благодаря вмешательству ESP при первых признаках потери устойчивости.

В помощь водителю предлагается система слежения за разметкой, подающая звуковой и визуальный сигналы в случае выезда автомобиля за пределы полосы движения.

Как и у других автомобилей бренда, фары, а также передние и задние фонари у топовых версий выполнены с использованием светодиодных элементов.

Автомобиль может быть оснащен от 1-ой до 4-х камер, облегчающих маневрирование в городе и на трассе. «Внедорожная» камера (в пассажирском зеркале заднего вида) с охватом 360° позволяют водителю вовремя заметить препятствия и помогут при проезде узких мест. Кроме того, их можно настроить на автоматическое включение, как только будет обнаружено препятствие.

Создан для эксплуатации в любых условиях

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля – в городе, за его пределами, на магистралях или бездорожье – для нового PEUGEOT LANDTREK предлагаются разные двигатели:

Дизельный 16-клапанный мотор с рабочим объемом 1,9 л. мощностью 150 л.с. и турбиной типа VTG. Крутящий момент составляет 350 Нм. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,8 л/100 км.

Бензиновый турбомотор с рабочим объемом 2,4 литра, мощностью 210 л.с. и крутящим моментом 320 Нм.

Оба двигателя могут работать как в паре с механической коробкой передач Getrag, так и с 6-ступенчатой АКП Punch, предлагающей возможность ручного выбора ступеней и режимы Sport и Eco.

Высокая посадка и внушительный дорожный просвет (235 мм в зависимости от версии) наделяют новый PEUGEOT LANDTREK необходимыми для мира пикапов качествами.

Автомобиль можно заказать в версии с двумя ведущими колесами или с полным приводом. Во втором случае в раздаточной коробке предусмотрена понижающая передача с числом 2,7. Дифференциал заднего моста оснащен системой блокировки eLocker.

Тем самым в версии 4×4 новый PEUGEOT LANDTREK отличается универсальностью, позволяющей ему с блеском выполнять любые задачи:

глубина брода: 600 мм,

угол въезда: 29° или 30° (для версии с одинарной кабиной),

угол съезда: 27° или 26° (для версии с одинарной кабиной),

угол продольной проходимости: 25°,

дорожный просвет: мин. 214 мм (колеса 16”) или до 235 мм (колеса 17”/18”).

Шины Mud and Snow (M+S) подходят для любых покрытий. Автомобиль в базовой комплектации оснащен запасным колесом и различными защитными элементами: стальной защитой картера двигателя, защитой фар, передними и задними брызговиками.

При наличии серьезных препятствий камера кругового обзора поможет оценить обстановку не выходя из машины.

Новый PEUGEOT LANDTREK появится в продаже в конце текущего года.

В первую очередь автомобиль будет представлен в Латинской Америке и странах Тропической Африки. Европа не будет входить в число рынков сбыта.