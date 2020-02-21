В рамках расширения международного присутствия бренд PEUGEOT представляет PEUGEOT LANDTREK – модель в сегменте пикапов, в котором ежегодно продается более 2,4 миллионов автомобилей.
Новому PEUGEOT LANDTREK присущи все основные характеристики, важные для сегмента пикапов: возможность буксировать прицеп массой 3,5 тонны, универсальность, различные формы кузова, настоящие внедорожные и грузовые качества в сочетании с высочайшей надежностью и простотой эксплуатации.
Современный дизайн, возможности трансформации салона и беспрецедентный размер кузова отвечают потребностям самых взыскательных клиентов:
Новый PEUGEOT LANDTREK отличается рекордной вместимостью кузова, широкими возможностями трансформации салона, комфортом, как у седана и выразительным дизайном, что делает эту модель эталонным предложением в своем сегменте.
Фото: интерьер Peugeot Landtrek
Дизайн, разработанный PEUGEOT в тесном сотрудничестве с международными специалистами (из Европы, Японии, США…), позволяет пикапу соответствовать самым высоким мировым стандартам и не уступать конкурентам.
В дополнение к привлекательному стилю PEUGEOT LANDTREK получил прочную конструкцию, что делает автомобиль функциональным и выносливым, а также пригодным для различных видов досуга. Новая модель отличается бескомпромиссной надежностью – в ходе тестов автомобили прошли два миллиона километров в самых разных дорожных и погодных условиях.
Размеры автомобиля соответствуют параметрам, принятым на рынке: длина версии с двойной кабиной составляет 5,33 м, с одинарной – 5,39 м. Ширина обеих моделей: 1,92 м.
Фото: Peugeot Landtrek
Клиенты, приобретающие пикап, в первую очередь ценят возможности, которыми автомобиль располагает для перевозки грузов, а PEUGEOT LANDTREK предлагает наиболее вместительный кузов в сегменте!
Кузов пикапа является центральным элементом архитектуры автомобиля и с легкостью вмещает:
В любой модификации полезная нагрузка превышает одну тонну, а у некоторых версий может достигать 1,2 тонны. Грузовая площадка имеет светодиодную подсветку и позволяет подключать аксессуары через специальную розетку на 12 вольт. Возможности автомобиля позволяют буксировать грузы массой до трех тонн.
Для тех, кому приходится перевозить особенно длинные грузы, предлагается упрощенная версия с одинарной кабиной. У этой версии отсутствует задний бампер, что позволяет открывать задний борт на 180°.
Фото: Багажник Peugeot Landtrek
В сегменте пикапов большое значение имеют специальные аксессуары, которые будут предлагаться для нового PEUGEOT LANDTREK через сеть PEUGEOT. Вне зависимости от характера и назначения этих аксессуаров, все они получили официальное одобрение и прошли тесты на надежность, аналогичные тем, что проводятся для стандартного оборудования. Тем самым они позволяют адаптировать PEUGEOT LANDTREK к любым условиям эксплуатации! Подножки, стекло для жесткого верха, хромированные дуги, охранная сигнализация, защитные коврики…. В общей сложности предлагается более 40 специальных аксессуаров.
Внешне автомобиль выглядит солидно и современно. Фирменный стиль подчеркнут вертикальной решеткой радиатора с логотипом льва и вертикальными светодиодными фарами (в зависимости от версии).
Дизайн алюминиевых колес позаимствован у других моделей бренда. Они характеризуются высокой износостойкостью в разных условиях эксплуатации: в режиме 4×4, с высокой нагрузкой или на автострадах.
Салон адаптирован к требованиям сегмента пикапов. В частности, автомобиль оснащен двухспицевым рулевым колесом, как в PEUGEOT 3008, и 10-дюймовым экраном с высоким разрешением на верхней части передней панели как в PEUGEOT 508.
Фото: Peugeot Landtrek в сером цвете
В стиле и конструкции сидений применяются последние разработки бренда. Кабина является настоящим эталоном комфорта. Стиль и грузовые возможности – это далеко не все достоинства PEUGEOT LANDTREK.
Большое внимание было уделено оснащению салона, многие из элементов которого можно встретить на других моделях PEUGEOT. Они обеспечивают высокий комфорт в поездках в любых дорожных условиях и при любой загрузке.
Модульный принцип конструкции заднего сиденья уникален для сегмента пикапов. Его спинка складывается полностью или в соотношении 60/40. Сложенная спинка может использоваться для перевозки багажа весом до 100 кг. А два крепления типа Isofix обеспечивают надежную и безопасную установку детских кресел.
Спереди на выбор предлагаются два независимых сиденья с центральным подлокотником или 3-х местный диван Multiflex. Последний вариант создан с учётом опыта компании в производстве коммерческих автомобилей и предлагает возможность складывания центральной спинки, что позволяет освободить место для рабочего столика. Также здесь можно разместить громоздкие грузы весом до 75 кг, сложив центральную секцию и спинку пассажира.
Фото: Peugeot Landtrek в зеленом цвете
Размеры кузова и салона позволяют взять с собой все необходимое, а небольшие предметы можно удобно разместить в различных нишах общим объемом 27 литров.
Салон достаточно просторный. В нем достаточно места для 6 человек (в зависимости от версии). Ширина второго ряда на уровне плеч составляет 1510 мм, а минимальный запас пространства в коленях 50 мм. Посадку облегчают 7 ручек, расположенных в салоне.
PEUGEOT LANDTREK оснащен системами обеспечения комфорта, присущими кроссоверам бренда, а также передовыми системами сетевой интеграции (розетки USB / Bluetooth), двухзонным климат-контролем, 10-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения с Apple CarPlay™ /Android Auto™ и жестким диском на 10 Гб.
Безопасность обеспечивают 6 подушек и система стабилизации ESP с дополнительными опциями:
Фото: вид сзади Peugeot Landtrek
В помощь водителю предлагается система слежения за разметкой, подающая звуковой и визуальный сигналы в случае выезда автомобиля за пределы полосы движения.
Как и у других автомобилей бренда, фары, а также передние и задние фонари у топовых версий выполнены с использованием светодиодных элементов.
Автомобиль может быть оснащен от 1-ой до 4-х камер, облегчающих маневрирование в городе и на трассе. «Внедорожная» камера (в пассажирском зеркале заднего вида) с охватом 360° позволяют водителю вовремя заметить препятствия и помогут при проезде узких мест. Кроме того, их можно настроить на автоматическое включение, как только будет обнаружено препятствие.
В зависимости от условий эксплуатации автомобиля – в городе, за его пределами, на магистралях или бездорожье – для нового PEUGEOT LANDTREK предлагаются разные двигатели:
Оба двигателя могут работать как в паре с механической коробкой передач Getrag, так и с 6-ступенчатой АКП Punch, предлагающей возможность ручного выбора ступеней и режимы Sport и Eco.
Высокая посадка и внушительный дорожный просвет (235 мм в зависимости от версии) наделяют новый PEUGEOT LANDTREK необходимыми для мира пикапов качествами.
Автомобиль можно заказать в версии с двумя ведущими колесами или с полным приводом. Во втором случае в раздаточной коробке предусмотрена понижающая передача с числом 2,7. Дифференциал заднего моста оснащен системой блокировки eLocker.
Тем самым в версии 4×4 новый PEUGEOT LANDTREK отличается универсальностью, позволяющей ему с блеском выполнять любые задачи:
Шины Mud and Snow (M+S) подходят для любых покрытий. Автомобиль в базовой комплектации оснащен запасным колесом и различными защитными элементами: стальной защитой картера двигателя, защитой фар, передними и задними брызговиками.
При наличии серьезных препятствий камера кругового обзора поможет оценить обстановку не выходя из машины.
Новый PEUGEOT LANDTREK появится в продаже в конце текущего года.
В первую очередь автомобиль будет представлен в Латинской Америке и странах Тропической Африки. Европа не будет входить в число рынков сбыта.
C 2014 года www.amsrus.ru
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