Международное ралли «Шёлковый путь-2019»: старт дан

Дан официальный старт международному ралли “Шелковый путь-2019”

Официальная церемония представления экипажей символизировала собой начало девятого издания международного ралли «Шёлковый путь». Мотоциклисты, квадроциклисты, а также экипажи на внедорожниках и грузовиках выйдут на старт первого этапа и отправятся в сторону озера Байкал.

Но перед этим все участники пересекли стартовый подиум на площади Сперанского, неподалеку от берега величественной Ангары. Приветственные речи, представление участников, проезд через подиум, восторженные взгляды зрителей – гонка наконец-то стартовала.

Церемония старта открылась приветственным словом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которое зачитал Андрей Абрусевич – главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Владимир Чагин, директор проекта Международное ралли «Шёлковый путь»: «Я очень рад приветствовать мотоциклистов на ралли 2019. В этом году гонка будет по-настоящему сложной, но очень интересной. Если честно, я был бы очень рад сам участвовать в соревновании, чтобы насладиться гонкой по территории трех стран: России, Китая и Монголии. Я бы хотел поблагодарить всю команду организаторов SILKWAY RALLY за их работу».

Фредерик Лекиен, заместитель директора проекта: «Ралли 2019 года предлагает незабываемое путешествие не только для участников гонки, но и для телезрителей почти 190 стран, которые будут следить за этим приключением. В этом году впервые будет представлена категория мотоциклов, и это соревнование станет для них вторым этапом всемирного чемпионата по ралли-рейдам. Без сомнений, это будет зрелищно».

Первыми на стартовый подиум девятого издания международного ралли «Шёлковый путь» выехали мотогонщики – впервые в истории гонки на спецучастках будут сражаться участники на мотоциклах и квадроциклах.

Стартовавшая в Иркутске гонка вошла в календарь чемпионата мира FIM по кросс-кантри, что не могло не сказаться на составе участников – дебют «Шёлкового пути» с точки зрения новых зачётов удался на все сто: в Иркутск приехали самые сильные райдеры мира – такое чувство, что слабых участников в списке стартующих попросту нет.

Сэм Сандерленд – победитель стартового этапа чемпионата мира этого года, проходившего в Абу-Даби – возглавил состав заводской команды Red Bull KTM Racing.

Сэм Сандерленд: «Кажется, что предстоящая гонка будет тяжелой и длинной. Сложно представить, что может ожидать мотоциклистов в первый год, поэтому все остаются в неведении. Но я уверен, что мы хорошо подготовились. Здорово испытывать себя, это одна из тех вещей, которые я люблю в спорте».

Другой сильный претендент на победу – Адриан ван Беверен. Лидер команды Yamaha Rallye, в которую также входят Ксавье Де Соултрейт и аргентинец Франко Каими.

Команда Monster Energy Honda рассчитывает на каталонского пилота Джоана Барреда, аргентинца Кевина Бенавидес и молодого чилийца Хосе Игнасио Корнехо.

Джоан Барреда: «Эта гонка, в которой я давно хотел поучаствовать. Наконец, в ней могут участвовать мотоциклисты. Я один из трех мотоциклистов, которые ездили в Китае, но это не дает мне никаких преимуществ. Надеюсь, что эта гонка пройдет отлично и поможет нам подготовиться к “Дакару” 2020 года».

Команду Rockstar Energy Husqvarna Racing представляет американский мотоциклист Эндрю Шорт – который продолжит совершенствоваться в этом деле.

Индийская команда Hero Motorsports Rally возлагает надежды на португальского мотоциклиста Пауло Гонсальвеса.

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова намерена дать бой и побороться за первое место среди женщин, оставив позади трёх других мотогонщиц – испанку Лайю Санс, чешку Габриэлу Новотну и пилотессу из Монголии Бямбасурен Бат-Ундрал.

В зачёте квадроциклов борьбу за победу поведет действующий чемпион мира Александр Максимов. Впрочем соперники у россиянина очень серьёзные – многократный чемпион мира Рафал Соник и победитель чемпионата Европы Аркадиуш Линднер.

В прошлом году Нассер Аль-Аттия не смог побороться за победу – подвела техника. В этом году он приехал в Иркутск с единственной целью: победить.

Нассер Аль-Аттия: «Я очень хочу победить в этой гонке, и надеюсь, что этот год принесет мне удачу. Я участвовал в шести гонках в этом году и победил во всех шести – включая ралли “Казахстан” в начале июня. Предстоящая гонка длинная и изматывающая, а потому будет настоящим испытанием для всех участников».

Гонщику из Катара будет непросто – на таких же как у него автомобилях Toyota Hilux в бой отправятся соперники из команды Overdrive: действующий победитель ралли «Шёлковый путь» Язид Аль-Раджи и датчанин Эрик ван Лун.

Язид Аль-Раджи: «Я очень рад вернуться на “Шёлковый путь”. Гонка 2019 года обещает быть захватывающей, но очень тяжелой. Нам необходимо с первых секунд выйти вперед и оставить Нассера Аль-Аттию позади, но это значит, что нам придется ехать очень быстро до самого конца, при этом стараясь не рисковать».

Россию на старте гонки представили Андрей Рудской (G-Force Bars) и Денис Кротов (MINI JCW) – оба пилота будут бороться в группе лидеров. Но проблем Аль-Аттие и Аль-Раджи также нужно ожидать и от гонщиков, выступающих на багги – китайского гонщика Хан Вея (GEELY SMG Buggy) и француза Матьё Серрадори (Buggy CR6 Century Racing).

Любимец публики Американец Брюс Мензис (Peugeot 3008 DKR MAXI) отказался от участия в последнюю минуту…

Брюс Мензис: «Мы долго готовились к гонке. Я также много тренировался, чтобы быть в лучшей форме перед соревнованиями. Но, к сожалению, я травмировал спину и не смогу участвовать в “Шёлковом пути”».

Борьбу за первое место в самой быстрой категории SSV’s, без сомнения, возглавит россиянин Сергей Карякин (Maverick X3) и испанец Хосе Пена Кампо (Polaris RZR).

На первых ролях российские гонщики будут и в зачёте грузовиков – сразу четыре машины заявила команда “КАМАЗ-мастер”. Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Антон Шибалов и выступающий на уникальном грузовике с газодизельным двигателем Сергей Куприянов – трудно сказать, кто из них окажется быстрее?

Андрей Каргинов: «На церемонии открытия эмоции просто переполняли – пришло много людей, много болельщиков. Мы первый раз выступаем в этом регионе. Поэтому несмотря на то, что в нашей команде все очень опытные, есть определённый мандраж. Чувствуем огромную ответственность перед таким важным событием и хотим поскорее стартовать».

Сергей Куприянов: «Я очень рад тому, что здесь собрались люди, у которых действительно горят глаза в преддверии ралли, которые чувствуют потрясающий магнетизм этих мест, этой гонки и рады возможности собраться вместе, чтобы провести это соревнование».

Настроены на борьбу и соперники КАМАЗовцев – гонщики белорусской команды “МАЗ-СПОРТавто” Сергей Вязович, Алексей Вишневский и Александр Василевский; а также Мартен ван ден Бринк (Renault) и японец Терухито Сугавара (Hino 500).

Мартен ван ден Бринк: «Мы нацелены на призовое место. Результат прошлого года разочаровал нас – только седьмое место. Мы не будем сдавать позиций. Нам предстоит тяжелая трасса, но мы улучшили наш грузовик после “Дакара”».