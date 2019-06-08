Подборка эпичных видеороликов о борьбе с камерами фотофиксации на дороге

О борьбе с треногами – в нашей подборке видео из России, где порой разворачиваются полноценные боевые действия со “всевидящим оком”.

Среди большинства водителей превышение скорости давно перестало считаться из ряда вон выходящим нарушением: что, мол, такого страшного случилось? Отсюда и отношение к камерам фотофиксации: по одному из бытующих мнений, они созданы только для зарабатывания денег. Нет ничего удивительного, что такая логика побуждает некоторых к не менее странным поступкам.

Начнем с неординарного сценария, в котором “борец” с камерой решил не уничтожать оборудование, а действовать кардинально иным способом. Для этого ему понадобился тазик и туалет типа “деревянная будка с выгребной ямой”. Что было далее, представить нетрудно. В процессе знакомства камеры с содержимым тазика “борец” немного запачкал руки, но и это он смог использовать в своих интересах – стряхнул “лишнее” на подоспевшего к оборудованию оператора.

Из той же серии и следующий ролик, который получил популярность в интернете под названием “Борьба с камерами по-кургански”. Мужчина на видео действует решительно и незамысловато: почти вплотную подходит к камере и делает то, что делает.

Менее воинственный, но все равно достаточно вредный метод борьбы с камерами – перекрытие обзора. Как гласит подпись в видео, один из автомобилистов Кургана регулярно практикует парковку перед объективом оборудования. И даже вызванный оператором наряд ДПС оказывается не в силах что-либо изменить: просьба сменить место стоянки разбивается о довод “хочу и стою, нельзя что ли?”.

“Во-о-от, сломалась машина, не заводится. И тут, как назло, оказалось, что камеры стоят. Как так получилось, я вообще не знаю!” – нараспев иронизирует автор следующего видео. Оператор предлагает вызвать патрульный экипаж или уехать на автомобиле для ремонта куда-нибудь подальше. Но ведь Honda-то сломалась и своим ходом ехать не может…

Но иногда камеры “страдают” действительно случайно. В следующем видео тренога разлетается от въехавшего в нее ВАЗа, который вылетел с дороги. Кроме камеры, никто не пострадал: после столкновения водитель ловко возвращает автомобиль на дорогу и уезжает из кадра.

Впрочем, желающих специально сбить камеру все равно хватает. Кто-то делает это на квадроцикле, кто-то – просто ногами. Автор канала “Тренога опер” в описании к видео напоминает, что подобных граждан ждет срок “за причинение вреда госимуществу по статье 167 УК РФ”, за что тут же получает в комментариях.

Еще один пример уничтожения треноги голыми руками. Здесь “борец” с камерами методично “разбирает” оборудование на составные части, а затем в порыве негодования запускает треногой в автомобиль оператора.

Подборка видео была бы неполной без участия хотя бы одного “бейсболиста”: как известно, в России этот вид спорта чрезвычайно популярен, а инвентарь для него можно купить едва ли не в продуктовом магазине. Несмотря на наличие в кадре биты, обошлось без пострадавших: тренога после толчка устояла, да и оператор не сильно испугался спортинвентаря.

В тему “околоспорта” подойдет еще один видеоролик, где режиссер и автор сценария всерьез увлекаются пейнтболом, а потом не гнушаются тренировать навыки при любом удобном случае. Как выясняется из видео, треноги и автомобили операторов подходят для тренировок как нельзя лучше.

К треногам неравнодушны даже водители спецтехники. К тому же это удобно: чтобы снести камеру снегом, даже не нужно сбавлять скорость, а для пущего эффекта можно еще и прибавить.

Завершим подборку, пожалуй, самым “техничным” приемом в борьбе с камерами. “Вот, ребята, нашел на дороге треногу. Поблизости была только вот эта машина”, – завязка видеоролика уже интригует.

Выясняется, что у парня, находившегося возле треноги, на оборудование документов нет. Автор ролика делает вывод, что камера является бесхозной, а потому ее необходимо сдать в отделение милиции как находку. Что он и делает, тщательно фиксируя каждое действие на видео.

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В Беларуси до открытой войны с камерами скорости дело пока не дошло: в отличие от нас жители России в спорных случаях привыкли действовать более рискованно. Но один случай прошлого года, граничащий с глупостью, все же вспомним.

В октябре 2018 года житель Орши дважды превысил скорость на одну и ту же камеру. Не то что он испытывал к оборудованию какую-то ненависть, но и оплачивать два штрафа не желал. Потому принял простое и наивное решение: украсть камеру и удалить снимки. Итог, как все понимают, был известен едва ли не заранее – уголовное дело.

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