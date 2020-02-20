Обращение организационного комитета международного ралли «Шёлковый путь»

«Организационный комитет международного ралли «Шёлковый путь» внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая. Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской Автомобильной ФедерациейЕсли будет малейшая опасность для здоровья и безопасности участников ралли, то спортивный департамент международного ралли “Шёлковый путь” модифицирует финальную часть маршрута. Ралли состоится в любом случае и будет безопасным!Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации.Окончательное решение о маршруте международного ралли «Шёлковый путь» будет принято в самое ближайшее время».
«Организационный комитет международного ралли «Шёлковый путь» внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая. Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской Автомобильной Федерацией
Если будет малейшая опасность для здоровья и безопасности участников ралли, то спортивный департамент международного ралли “Шёлковый путь” модифицирует финальную часть маршрута. Ралли состоится в любом случае и будет безопасным!
Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации.Окончательное решение о маршруте международного ралли «Шёлковый путь» будет принято в самое ближайшее время».
В июле 2020 года международное ралли «Шёлковый путь» пройдёт в десятый раз. Юбилейное издание гонки получит сразу два престижных статуса: этап Чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этап Кубка мира по ралли-рейдам Международной Автомобильной Федерации (FIA). В гоночном календаре FIA 2020 года ралли станет одним из самых продолжительных этапов высшей гоночной серии планеты в дисциплине ралли-рейды
Старт юбилейного ралли «Шёлковый путь» будет дан 3 июля 2020 года на Красной площади в Москве, после чего Россия представит начало гоночного маршрута.
C 2014 года www.amsrus.ru
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