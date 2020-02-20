Обращение организационного комитета международного ралли «Шёлковый путь»

Обращение организационного комитета международного ралли «Шёлковый путь»
20 февраля 20:11 2020

Руководитель проекта, Международного ралли “Шёлковый путь”, Владимир Чагин:

«Организационный комитет международного ралли «Шёлковый путь» внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая. Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской Автомобильной Федерацией

Если будет малейшая опасность для здоровья и безопасности участников ралли, то спортивный департамент международного ралли “Шёлковый путь” модифицирует финальную часть маршрута. Ралли состоится в любом случае и будет безопасным!

Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации.Окончательное решение о маршруте международного ралли «Шёлковый путь» будет принято в самое ближайшее время».

В июле 2020 года международное ралли «Шёлковый путь» пройдёт в десятый раз. Юбилейное издание гонки получит сразу два престижных статуса: этап Чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этап Кубка мира по ралли-рейдам Международной Автомобильной Федерации (FIA). В гоночном календаре FIA 2020 года ралли станет одним из самых продолжительных этапов высшей гоночной серии планеты в дисциплине ралли-рейды

Старт юбилейного ралли «Шёлковый путь» будет дан 3 июля 2020 года на Красной площади в Москве, после чего Россия представит начало гоночного маршрута.Обращение организационного комитета международного ралли «Шёлковый путь»

Предварительная программа ралли «Шёлковый путь» 2020 года:

  • Февраль 2020  – начало приема заявок
  • 01 июня 2020  – окончание приема заявок
  • 02-03 июля  – административные и технические проверки, Москва (Россия)
  • 03 июля 2020  – торжественный старт, Москва (Россия)
  • 04-16 июля 2020  – 12 этапов в России, Казахстане и Китае
    Протяженность этапов около 8 000 километров
  • 16 июля 2020  – торжественный финиш, Урумчи (Китай)

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Владимир ЧагинраллиШелковый путь
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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