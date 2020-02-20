Обращение организационного комитета международного ралли «Шёлковый путь»

«Организационный комитет международного ралли «Шёлковый путь» внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая. Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской Автомобильной Федерацией

Если будет малейшая опасность для здоровья и безопасности участников ралли, то спортивный департамент международного ралли “Шёлковый путь” модифицирует финальную часть маршрута. Ралли состоится в любом случае и будет безопасным!

Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации.Окончательное решение о маршруте международного ралли «Шёлковый путь» будет принято в самое ближайшее время».