Старт дан: успешный запуск производства нового Toyota RAV4

Знаковое событие прошло с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Ясумасы Иидзимы, представителей городских органов власти, глав комитетов города, руководства компании во главе с исполнительным вице-президентом «Тойота Мотор Корпорэйшн» Ёсида Моритака.
С момента основания компании в России в 2002 году в стране было продано более 370 000 экземпляров модели RAV4, около 100 000 из которых было произведено в Санкт-Петербурге.
На протяжении многих лет кроссовер сохранял звание самого популярного представителя своего сегмента. RAV4 завоевал репутацию надежного, функционального и безопасного автомобиля. Модель имеет самую высокую остаточную стоимость на вторичном рынке среди подержанных автомобилей в возрасте трех и пяти лет (87,85 и 98,37 % от первоначальной цены соответственно).
В пятом поколении новый RAV4 претерпел самый масштабный объем изменений за всю историю, сохранив легендарные свойства прежних поколений и при этом получив лучший набор потребительских качеств в сегменте.
В автомобиле полностью обновилась линейка бензиновых двигателей, появился вариатор с механической первой передачей, новый полный привод, внушительный арсенал внедорожных технологий и технологий безопасности.
Установка элементов кузова.
Проверка установки силового агрегата.
Переход на глобальную архитектуру TNGA® позволил существенно улучшить все фундаментальные характеристики Toyota RAV4. Модель получила значительно более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости автомобиля на высокой скорости.
«Новое поколение Toyota RAV4, построенного на инновационной архитектуре TNGA®, помимо множества новых технических преимуществ, получило харизму мощного и надежного внедорожника», — считает исполнительный вице-президент компании «Тойота Мотор Корпорэйшн» Ёсида Моритака.
Исполнительный вице-президент Тойота Мотор Корпорэйшн Ёсида Моритака.
Технологические изменения Toyota RAV4 пятого поколения потребовали существенного изменения производственного процесса. Выросла автоматизация производства. При переходе на TNGA® было установлено 133 робота, что позволило только в цехе сварки повысить процент работ, выполняемых без участия оператора, с 56 до 67 %.
Часть навесных деталей Toyota RAV4 теперь производится из алюминия, что позволяет улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива и, что самое главное, снизить негативное влияние на окружающую среду.
«Каждый запуск новой модели — это большой труд, особенно когда речь идет о внедрении серьезных технологических изменений. Я бы хотел поздравить и поблагодарить наших партнеров, поставщиков и дилеров за успешный запуск производства нового RAV4», — сообщил Масаси Исида, исполнительный вице-президент ООО «Тойота Мотор».
В рамках подготовки проекта Toyota RAV4, благодаря применению сотрудниками основополагающих принципов производственной системы Тойота (TPS), на производстве появилось более 100 новых механизмов каракури, которые обеспечивают высокопроизводительный процесс.
Слева направо: Ниною Хироёси, Алексей Михайлович Коротаев, Йохан ван Зил, Ёсида Моритака, Александр Дмитриевич Беглов, генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, Сюдзи Суга, Исида Масаси .
Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). За всю историю существования завода Тойота в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.
Готовясь к запуску производства Toyota RAV4 нового поколения, ООО «Тойота Мотор» расширило взаимодействие с российскими локальными поставщиками.
«Российский рынок является одним из ключевых для ООО «Тойота Мотор». Запуск производства нового поколения RAV4 – это доказательство наших серьезных намерений усилить позиции компании Тойота в России. Мы и далее планируем устойчиво развиваться в этом направлении и реализовывать достигнутые соглашения в рамках специального инвестиционного контракта», — прокомментировал доктор Йохан ван Зил, президент и исполнительный директор компании «Тойота Мотор Европа».
Установка лобового стекла.
Линия контроля качества.
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