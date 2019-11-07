Старт дан: успешный запуск производства нового Toyota RAV4

В ноябре состоялась торжественная церемония, приуроченная к запуску производства Toyota RAV4 пятого поколения на заводе Тойота в Санкт-Петербурге

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, представители городских органов власти, поставщики, дилеры и руководство компании во главе с исполнительным вице-президентом «Тойота Мотор Корпорэйшн» Ёсида Моритака

Toyota RAV4 пятого поколения претерпел самые масштабные изменения за всю историю существования модели — от революционной архитектуры TNGA® и нового дизайна до полностью новых агрегатов

Беспрецедентные технологические изменения Toyota RAV4 пятого поколения повлекли за собой существенное изменение производственного процесса

С внедрением новой архитектуры TNGA® повысился уровень автоматизации, установлено 133 новых робота, произведена модернизация во всех цехах, внедрено более 100 механизмов каракури, обеспечивающих высокопроизводительный технологический процесс

Общие инвестиции в модернизацию производства для проекта Toyota RAV4 TNGA® составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года)

На заводе Тойота в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, посвященная началу производства модели Toyota RAV4 нового поколения

Знаковое событие прошло с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Ясумасы Иидзимы, представителей городских органов власти, глав комитетов города, руководства компании во главе с исполнительным вице-президентом «Тойота Мотор Корпорэйшн» Ёсида Моритака.

С момента основания компании в России в 2002 году в стране было продано более 370 000 экземпляров модели RAV4, около 100 000 из которых было произведено в Санкт-Петербурге.

На протяжении многих лет кроссовер сохранял звание самого популярного представителя своего сегмента. RAV4 завоевал репутацию надежного, функционального и безопасного автомобиля. Модель имеет самую высокую остаточную стоимость на вторичном рынке среди подержанных автомобилей в возрасте трех и пяти лет (87,85 и 98,37 % от первоначальной цены соответственно).

В пятом поколении новый RAV4 претерпел самый масштабный объем изменений за всю историю, сохранив легендарные свойства прежних поколений и при этом получив лучший набор потребительских качеств в сегменте.

В автомобиле полностью обновилась линейка бензиновых двигателей, появился вариатор с механической первой передачей, новый полный привод, внушительный арсенал внедорожных технологий и технологий безопасности.

Переход на глобальную архитектуру TNGA® позволил существенно улучшить все фундаментальные характеристики Toyota RAV4. Модель получила значительно более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости автомобиля на высокой скорости.

«Новое поколение Toyota RAV4, построенного на инновационной архитектуре TNGA®, помимо множества новых технических преимуществ, получило харизму мощного и надежного внедорожника», — считает исполнительный вице-президент компании «Тойота Мотор Корпорэйшн» Ёсида Моритака.

Технологические изменения Toyota RAV4 пятого поколения потребовали существенного изменения производственного процесса. Выросла автоматизация производства. При переходе на TNGA® было установлено 133 робота, что позволило только в цехе сварки повысить процент работ, выполняемых без участия оператора, с 56 до 67 %.

Часть навесных деталей Toyota RAV4 теперь производится из алюминия, что позволяет улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива и, что самое главное, снизить негативное влияние на окружающую среду.

«Каждый запуск новой модели — это большой труд, особенно когда речь идет о внедрении серьезных технологических изменений. Я бы хотел поздравить и поблагодарить наших партнеров, поставщиков и дилеров за успешный запуск производства нового RAV4», — сообщил Масаси Исида, исполнительный вице-президент ООО «Тойота Мотор».

В рамках подготовки проекта Toyota RAV4, благодаря применению сотрудниками основополагающих принципов производственной системы Тойота (TPS), на производстве появилось более 100 новых механизмов каракури, которые обеспечивают высокопроизводительный процесс.

Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). За всю историю существования завода Тойота в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Готовясь к запуску производства Toyota RAV4 нового поколения, ООО «Тойота Мотор» расширило взаимодействие с российскими локальными поставщиками.