Genesis стал лучшем брендом в рейтинге надежности автомобилей

Бренд Genesis был отмечен двумя главными наградами рейтинга надежности автомобилей (VDS) по версии J.D.Power

Несмотря на тот факт, что Genesis остается одним из самых молодых производителей премиальных автомобилей, он завоевал победу в общем зачете. Кроме того, седан G80 был также признан лучшим в сегменте среднеразмерных автомобилей премиум-класса.

«В условиях постоянно развивающегося бизнеса, которым является автомобильная индустрия, нужно полностью соответствовать требованиям своих клиентов, – заявил Марк Дель Россо (Mark Del Rosso), исполнительный директор Genesis Motor North America. Эти награды, полученные всего через несколько лет после первых официальных продаж Genesis, свидетельствуют о нашем стремлении стать ведущими автопроизводителями, обеспечивающими выдающийся уровень надежности».

Ежегодное исследование консалтинговой компании J.D.Power оценивает автопроизводителей и их продукцию по коэффициенту возникающих проблем на сотню экземпляров (PP100). Бренд и модель с наиболее низким уровнем неполадок получают соответствующие места в своих категориях. Марка Genesis обошла других участников рейтинга с показателем менее одной проблемы на автомобиль – по данным, полученным за последние 12 месяцев от владельцев моделей возрастом в три года. Таким образом, личный коэффициент бренда PP100 составил 89 баллов. Этот результат превышает средний показатель всей индустрии примерно на 34%. Кроме того, лидерство Genesis было отмечено и в таких сферах, как эмоции от вождения, комплекс HVAC (систем обогрева, охлаждения и кондиционирования), интерьер и удобство сидений.