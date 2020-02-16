Genesis стал лучшем брендом в рейтинге надежности автомобилей

Несмотря на тот факт, что Genesis остается одним из самых молодых производителей премиальных автомобилей, он завоевал победу в общем зачете. Кроме того, седан G80 был также признан лучшим в сегменте среднеразмерных автомобилей премиум-класса.
Фото: интерьер Genesis
«В условиях постоянно развивающегося бизнеса, которым является автомобильная индустрия, нужно полностью соответствовать требованиям своих клиентов, – заявил Марк Дель Россо (Mark Del Rosso), исполнительный директор Genesis Motor North America. Эти награды, полученные всего через несколько лет после первых официальных продаж Genesis, свидетельствуют о нашем стремлении стать ведущими автопроизводителями, обеспечивающими выдающийся уровень надежности».
Фото: Genesis G80
Ежегодное исследование консалтинговой компании J.D.Power оценивает автопроизводителей и их продукцию по коэффициенту возникающих проблем на сотню экземпляров (PP100). Бренд и модель с наиболее низким уровнем неполадок получают соответствующие места в своих категориях. Марка Genesis обошла других участников рейтинга с показателем менее одной проблемы на автомобиль – по данным, полученным за последние 12 месяцев от владельцев моделей возрастом в три года. Таким образом, личный коэффициент бренда PP100 составил 89 баллов. Этот результат превышает средний показатель всей индустрии примерно на 34%. Кроме того, лидерство Genesis было отмечено и в таких сферах, как эмоции от вождения, комплекс HVAC (систем обогрева, охлаждения и кондиционирования), интерьер и удобство сидений.
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