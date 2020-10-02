Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года

Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года
02 октября 18:11 2020

Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года

Автомобиль, так же как и его старший собрат по линейке – Nissan X-Trail, получил новые функции и опции connectivity, направленные на повышение уровня комфорта, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara® цвета кофе.

Благодаря новому интерфейсу головного устройства Nissan Connect, смартфон теперь можно подключить к системе через Android Auto™ или Apple CarPlay®. На мультимедийный экран выводятся контакты, музыка и приложения. Обновленное головное устройство теперь также обладает функцией проецирования приложения Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто. Управлять мультимедийной системой можно с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.

Nissan Qashqai

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. Для активации функции требуется зажать клавишу на несколько секунд. Данная опция обычно доступна только на кроссоверах более дорогих сегментов.

В комплектациях Nissan Qashqai 2020-го модельного года, где головное устройство с предустановленным 4G-модемом работает под управлением системы Яндекс.Авто (SE Yandex и LE Yandex), теперь доступна и система кругового обзора (AVM). Яндекс.Авто объединяет полезные и необходимые водителю и пассажирам сервисы: от навигационной системы Яндекс.Навигатор до Яндекс.Музыки и прогноза погоды. Вся информация выводится на 8” сенсорный цветной дисплей.

Nissan Qashqai

Новый вариант комбинированной отделки сидений премиальной обивкой Alcantara® цвета кофе доступен для комплектаций SE Yandex, SE Top, LE Yandex и LE Top.

Для покупателей Nissan Qashqai доступны два варианта силовых установок: турбированный бензиновый двигатель объемом 1.2 литра, мощностью 115 л.с. и атмосферный 2.0 литровый двигатель, мощностью 144 л.с. Двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT, которая в новом Qashqai была перенастроена специально для российского рынка.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai 2020-го модельного года традиционно оснащается технологиями Nissan Intelligent Mobility: интеллектуальной системой остановки перед препятствием (FEB), системой обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также интеллектуальными адаптивными фарами головного света (AFS). В зависимости от скорости автомобиля и положения рулевого колеса система направляет световой пучок в сторону поворота на угол до 15°, обеспечивая лучшую освещенность в быстрых поворотах и при маневрировании во дворах. В список стандартного оснащения Nissan Qashqai входят: система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist и система активного контроля траектории движения (АТС), которые дарят водителю чувство абсолютного спокойствия и уверенности в каждом километре пути.

Nissan Qashqai

Цены на Nissan Qashqai 2020-го модельного года в комплектации XE начинаются с отметки 1 395 000 рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE составит от 1 522 000 рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 846 000 рублей (для комплектации SE Yandex) и от 1 910 000 рублей (для комплектации LE Yandex). Рекомендуемая розничная цена на автомобиль в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,0 л. составляет 2 008 000 рублей.

Nissan Qashqai

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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