Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года

Nissan \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 Nissan Qashqai 2020-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c, \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0439 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442 \u043f\u043e \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0435 - Nissan X-Trail, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043e\u043f\u0446\u0438\u0438 connectivity, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0431\u0438\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 Alcantara\u00ae \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043a\u043e\u0444\u0435. \u0411\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441\u0443 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 Nissan Connect, \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u043a \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 Android Auto\u2122 \u0438\u043b\u0438 Apple CarPlay\u00ae. \u041d\u0430 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b, \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0441 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0410\u0432\u0442\u043e. \u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0432\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434 \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0414\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0439 SE Top \u0438 LE Top \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f: \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f. \u0414\u043b\u044f \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448\u0443 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434. \u0414\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u043f\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0430\u0445 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u0412 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 Nissan Qashqai 2020-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c 4G-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043c\u043e\u043c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0410\u0432\u0442\u043e (SE Yandex \u0438 LE Yandex), \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043a\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440\u0430 (AVM). \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0410\u0432\u0442\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e \u0438 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0430\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b: \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0434\u043e \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0430 \u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u044b. \u0412\u0441\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 8\u201d \u0441\u0435\u043d\u0441\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0432\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0438\u0441\u043f\u043b\u0435\u0439. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0431\u0438\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0431\u0438\u0432\u043a\u043e\u0439 Alcantara\u00ae \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043a\u043e\u0444\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0439 SE Yandex, SE Top, LE Yandex \u0438 LE Top. \u0414\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 Nissan Qashqai \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b \u0434\u0432\u0430 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043e\u043a: \u0442\u0443\u0440\u0431\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u043e\u043c 1.2 \u043b\u0438\u0442\u0440\u0430, \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 115 \u043b.\u0441. \u0438 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 2.0 \u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 144 \u043b.\u0441. \u0414\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0435 \u043b\u0438\u0431\u043e \u0441 6-\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u041a\u041f\u041f, \u043b\u0438\u0431\u043e \u0441 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0441\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 Xtronic CVT, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c Qashqai \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430. Nissan Qashqai 2020-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u043c\u0438 Nissan Intelligent Mobility: \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043f\u0440\u0435\u043f\u044f\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u043c (FEB), \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u043f\u044f\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0438\u043c \u0445\u043e\u0434\u043e\u043c (RCTA), \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0444\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430 (AFS). \u0412 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0443\u043b\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0443\u0447\u043e\u043a \u0432 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0433\u043e\u043b \u0434\u043e 15\u00b0, \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u043b\u0443\u0447\u0448\u0443\u044e \u043e\u0441\u0432\u0435\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430\u0445 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043c\u0430\u043d\u0435\u0432\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432\u043e \u0434\u0432\u043e\u0440\u0430\u0445. \u0412 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f Nissan Qashqai \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442: \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 Nissan Brake Assist \u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0442\u0440\u0430\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (\u0410\u0422\u0421), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u0430\u0440\u044f\u0442 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0438 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0435 \u043f\u0443\u0442\u0438. \u0426\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 Nissan Qashqai 2020-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 XE \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438 1 395 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 SE \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043e\u0442 1\u00a0522 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0410\u0432\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u044c \u043e\u0442 1\u00a0846\u00a0000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 (\u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 SE Yandex) \u0438 \u043e\u0442 1\u00a0910 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 (\u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 LE Yandex). \u0420\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u0435\u043c\u0430\u044f \u0440\u043e\u0437\u043d\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 LE Top \u0441 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c 2,0 \u043b. \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 2 008 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439.