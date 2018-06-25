Проект воздушного такси в Ингольштадте 7

Audi поддерживает проект воздушного такси в Ингольштадте

Audi выводит мобильность на новый уровень. Временно исполняющий обязанности генерального директора, член правления AUDI AG, ответственный за продажи и маркетинг, Брам Схот (Bram Schot) объявил о запуске проекта Urban Air Mobility («Городская аэромобильность») в Ингольштадте.

Соглашение о разработке проекта было подписано в Федеральной канцелярии в Берлине. Проект будет реализован совместно с министром транспорта Германии Андреасом Шойером (Andreas Scheuer), министром цифровых технологий Доротеей Бэр (Dorothee Bär), техническим директором Airbus Грацией Виттадини (Grazia Vittadini), мэром Ингольштадта д-ром Кристианом Лёзелем (Christian Lösel) и другими.

Задача совместного проекта – запустить в районе Ингольштадта первую тестовую эксплуатацию воздушного такси.

«Автомобили, оснащенные электрическими силовыми установками и системами автопилотирования, делают движение в условиях города комфортнее, а воздух – чище. Кроме того, они помогают экономить пространство, что повышает качество жизни людей в городах. Именно здесь мобильность в третьем измерении может внести существенный вклад в формирование будущего, – подчеркнул Брам Схот. – Мы рады принять участие в проекте города Ингольштадт и поддерживаем становление региона в качестве испытательного полигона для воздушных такси».

На прошедшем в марте Женевском международном автосалоне Audi ее дочернее подразделение Italdesign и компания Airbus представили концептуальную модель Pop.Up Next – полностью автопилотируемый электромобиль-такси, использующий для передвижения как горизонтальное, так и вертикальное пространство.

«Мы хотели бы использовать свои ноу-хау для улучшения жизни в городах и ставим перед собой цель разработать концепции новых решений для мобильности, способных удовлетворить различные потребности жителей городов», – сказал Брам Схот. В далеком будущем транспортные средства, подобные Pop.Up Next, смогут быстро и с комфортом перевозить людей – как по улицам больших городов, так и в их воздушном пространстве, тем самым решая проблему загруженности дорог».

Проект Urban Air Mobility является частью инициативы Европейского союза в рамках формирования площадки для Европейского партнерства по инновациям (EIP, European Innovation Partnership) по созданию и развитию Смарт-городов и общин (SCC, Smart Cities and Communities). Программа проекта содержит описание первой фазы реализации инициативы ЕС, в которой принимают участие и другие европейские города, например, Гамбург и Женева.