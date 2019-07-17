“Шелковый путь 2019” 10 этап: Цзяюйгуань – Дуньхуан

В Китае завершился десятый этап международного ралли «Шёлковый путь» – заключительный участок дистанции гонки. Ралли проходило по территориям трех стран – России, Монголии и Китая. Общая протяжённость гонки составляла 5003 километра, при этом общая дистанция спецучастков равнялась 2589 километрам.

Десятый этап ралли «Шёлковый путь» привел участников в финальную точку маршрута – город Дуньхуань. Список победителей «Шёлкового пути» пополнили новые имена – ни один из триумфаторов гонки 2019 года не выигрывал её ранее: ни Сэм Сандерлэнд, ни Рафал Соник, ни Нассер Аль-Аттия, ни Антон Шибалов. Четыре новых победителя – что может быть лучше?

Борьба до самого конца

Заключительный день в зачёте мотоциклов ралли «Шёлковый путь» не стал лёгкой прогулкой – участники боролись друг с другом до самого финиша. Шутка ли – на кону стояло второе место!

Одержавший вчера победу Эндрю Шорт разом вышел на второе место. Однако менее чем в минуте позади него шёл Адриен ван Беверен. А ещё в двух с небольшим минутах – Кевин Бенавидес. Можно ли отыграть это отставание на остававшихся 255 километрах последнего спецучастка? Конечно, можно. И гонщики начали сражение…

Со старта в лидеры спецучастка вышел Адриен ван Беверен. Он показал лучшее время на всех промежуточных точках и вышел на виртуальную вторую позицию в гонке, опередив Эндрю Шорта. Однако на финише француз был вторым – на последнем отрезке дистанции спецучастка он потерял почти две минуты, а вместе с ними и шансы на вторую позицию в гонке. Что же случилось?

В какой-то момент райдер понял, что пропустил одну путевую точку. За каких-то десять километров до финиша он заблудился в сложном месте – высохшем русле реки и потратил две-три минуты на то, чтобы найти правильное направление. На финише на Адриена было больно смотреть – он израсходовал всю воду и разрушил резину, но всё было зря.

А вот Эндрю Шорт напротив был счастлив. Сегодня он впервые открывал дистанцию спецучастка и ему удалось завершить прохождение маршрута с великолепным результатом – он показал третье время, проиграв своему основному сопернику ван Беверену лишь 12 секунд.

С лучшим же временем финишировал Кевин Бенавидес. Но даже победа на спецучастке не принесла ему подиума в гонке – аргентинец отыграл у ван Беверена и Шорта лишь около двух минут, а для попадания на подиум ему было нужно отыграть 2 минуты и 36 секунд.

Пятёрку лучших на финише десятого спецучастка замкнули Джоан Барреда и Хосе Корнехо. А на шестой позиции примчался Сэм Сандерлэнд – первый победитель ралли «Шёлковый путь» в зачёте мотоциклов.

Максимов ставит точку

Квадроциклист Александр Максимов завершил последний спецучасток ралли «Шёлковый путь» с лучшим результатом. Россиянин на 15 минут 38 секунд опередил лидера зачёта Рафала Соника. Третий участник зачёта квадроциклов Аркадиуш Линднер сегодня на старт не вышел.

Финальный двойной удар Toyota

Благодаря победе на заключительном спецучастке ралли «Шёлковый путь» Нассер Аль-Аттия установил новый рекорд – никогда ещё в современной истории одному и тому же рейдовику не удавалось выиграть в абсолютном зачёте все спецучастки одной и той же гонки.

Успех выступающего на Toyota Hilux гонщика подкрепил его товарищ по оружию Эрик ван Лун – голландец показал второе время в двух с половиной минутах позади катарца.

Замкнул тройку призёров на десятом спецучастке Жером Пелише и это очень важный момент. Вчера француз столкнулся сразу с двумя техническими проблемами. Сперва на его автомобиле срезало привод, который экипаж заменил за полчаса. Но затем из-за проблем с электрикой двигатель багги «лишился» сразу двух цилиндров из восьми. Жером сумел завершить девятый спецучасток, но потерял около сорока минут и одну позицию в зачёте внедорожников.

Сегодня же Пелише пошёл в атаку с тем, чтобы оторваться от преследовавшего его Сун Пинга и ему это удалось. Китайский гонщик показал лишь шестое время и проиграл Жерому шесть минут.

С четвёртым и пятым результатами десятый спецучасток завершили ещё два пилота на багги Hanwei Дзян Минг и Дзи Ян Ганг. Неудачник вчерашнего дня Матьё Серрадори спокойно доехал до финиша с седьмым результатом. Вслед за ним финишировал его товарищ по команде SRT Жан-Реми Бергун. Далее – Хань Вей и Андрей Рудской.

Занимавший вчера шестое место Денис Кротов, к сожалению, сегодня оторвал тягу в подвеске автомобиля и продолжает ремонт на трассе. Сперва Андрей Рудской, а затем пилот “КАМАЗ-мастер” Сергей Куприянов хотели взять его на буксир, но они не смогли помочь земляку, потому что поломка не позволяла буксировать автомобиль своим ходом.

В зачёте Т3 лучшее время показал Алексей Шмотьев. Он почти на семь минут опередил своего коллегу по команде Сергея Карякина – очередной триумф гонщиков Snag Racing.

Акира Миура финишировал первым среди участников зачёта Т2.

А тройку призёров заключительного спецучастка в зачёте Open составили Чен Фенг, Джан Пенг и Алексей Игнатов.

Победный финиш Шибалова

Антон Шибалов в заключительный день отбросил риск и ехал предельно аккуратно – отрыв от соперников позволял ему не атаковать. По ходу спецучастка гонщик команды “КАМАЗ-мастер” проигрывал своему коллеге Андрею Каргинову около трёх минут, но на финише всё равно был быстрее.

Для того, чтобы понять причину этого достаточно было посмотреть на заднее колесо грузовика Каргинова – диск был замят после страшного удара. Итог – второй результат.

Третий результат вслед за двумя “КАМАЗами” показал пилот команды “МАЗ-СПОРТавто” Алексей Вишневский, а четвёртым финишировал другой представитель белорусского коллектива Александр Васильевский. Далее финишировали Айрат Мардеев, Мартен ван ден Бринк и Сергей Куприянов.

Девятое издание ралли «Шёлковый путь» становится историей. Впереди новый вызов – в следующем году нас ждёт юбилейное Международное ралли «Шёлковый путь – 2020»!