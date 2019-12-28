У Geely Atlas не останется моторов без турбонаддува

Взамен «атмосферника» гамму дополнит трёхцилиндровый турбомотор 1.5

Китайский кроссовер Geely Atlas со временем лишится безнаддувных двигателей. Базовым силовым агрегатом вседорожника станет «турботройка» объёмом 1,5 литра, а для топ-версий «Атласа» оставят 1,8-литровый турбированный мотор. Атмосферные агрегаты 2.0 и 2.4 уйдут в отставку.

О расширении моторной линейки сообщил генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский на церемонии по выпуску 20-тысячного автомобиля на белорусском предприятии. По словам Свидерского, в течение 2020 года Atlas получит «турботройку» 1.5, соответствующую экологическим нормам Евро-6. Новый двигатель позволит заводу «БелДжи» продавать автомобили не только на территории стран Таможенного союза, но и в Европе.

Ожидается, что в угоду российскому налоговому законодательству турбомотор 1.5 дефорсируют со 177 лошадиных сил до 149 лошадиных сил. Это позволит «развести» по мощности трёхцилиндровый агрегат и «четвёрку» 1.8T, которая на Atlas развивает 184 лошадиные силы. Более мощный мотор вытеснит из линейки атмосферный двигатель 2.4 мощностью 149 лошадиных сил, а «младший» турбодвигатель со временем заменит 2,0-литровый 139-сильный безнаддувный агрегат.

Вероятно, новинка 2020 года — кроссовер Coolray — сразу выйдет на российский рынок с «турботройкой» 1.5. Официального подтверждения этой информации нет, так как Одобрение типа транспортного средства на модель до сих пор не опубликовано.

Кроссовер Geely Atlas — самый продаваемый китайский автомобиль на российском рынке. За одиннадцать месяцев дилеры реализовали 6518 вседорожников, что на 198 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Пока Geely Atlas доступен в России с тремя моторами: атмосферниками 2.0 и 2.4, а также турбомотором 1.8. Наиболее мощные силовые агрегаты можно заказать в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом. Цены варьируются в диапазоне от 1,14 до 1,7 миллиона рублей.

Источник Motor.