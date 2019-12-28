У Geely Atlas не останется моторов без турбонаддува

У Geely Atlas не останется моторов без турбонаддува
28 декабря 18:11 2019

Взамен «атмосферника» гамму дополнит трёхцилиндровый турбомотор 1.5

Китайский кроссовер Geely Atlas со временем лишится безнаддувных двигателей. Базовым силовым агрегатом вседорожника станет «турботройка» объёмом 1,5 литра, а для топ-версий «Атласа» оставят 1,8-литровый турбированный мотор. Атмосферные агрегаты 2.0 и 2.4 уйдут в отставку.

О расширении моторной линейки сообщил генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский на церемонии по выпуску 20-тысячного автомобиля на белорусском предприятии. По словам Свидерского, в течение 2020 года Atlas получит «турботройку» 1.5, соответствующую экологическим нормам Евро-6. Новый двигатель позволит заводу «БелДжи» продавать автомобили не только на территории стран Таможенного союза, но и в Европе.

Ожидается, что в угоду российскому налоговому законодательству турбомотор 1.5 дефорсируют со 177 лошадиных сил до 149 лошадиных сил. Это позволит «развести» по мощности трёхцилиндровый агрегат и «четвёрку» 1.8T, которая на Atlas развивает 184 лошадиные силы. Более мощный мотор вытеснит из линейки атмосферный двигатель 2.4 мощностью 149 лошадиных сил, а «младший» турбодвигатель со временем заменит 2,0-литровый 139-сильный безнаддувный агрегат.

У Geely Atlas не останется моторов без турбонаддува

Фото: Geely Coolray

У Geely Atlas не останется моторов без турбонаддува

Фото: Китайский аналог Geely Coolray — Bin Yue Sport (SX11)

Вероятно, новинка 2020 года — кроссовер Coolray — сразу выйдет на российский рынок с «турботройкой» 1.5. Официального подтверждения этой информации нет, так как Одобрение типа транспортного средства на модель до сих пор не опубликовано.

Кроссовер Geely Atlas — самый продаваемый китайский автомобиль на российском рынке. За одиннадцать месяцев дилеры реализовали 6518 вседорожников, что на 198 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Пока Geely Atlas доступен в России с тремя моторами: атмосферниками 2.0 и 2.4, а также турбомотором 1.8. Наиболее мощные силовые агрегаты можно заказать в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом. Цены варьируются в диапазоне от 1,14 до 1,7 миллиона рублей.

Источник Motor.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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