Jeep представит ряд новинок на автосалоне в Женеве

Jeep представит ряд новинок на международном автосалоне в Женеве

В рамках автосалона состоится презентация новой S серии от Jeep. Серия представлена в Jeep Renegade, Compass, Cherokee и Grand Cherokee. Специалисты заверяют, автомобили отличаются ярким спортивным стилем, городской элегантностью и маневренностью. Однако обновленные версии не потеряют своих внедорожных свойств. Новый Jeep Renegade из S-линейки.

Выставочный образец представлен в белом цвете Alpine White. Основа нового автомобиля – Renegade Limited. Модель оборудовали черной крышей и темно-серыми декоративными элементами. Этими элементами стали: решетка радиатора с 7-ю планками, эмблема 4х4. Также инженеры разработали особые рейлинги на крышу и эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Автомобиль оснащен новым 1,3-литровый Turbo T4 с 180 л.с. с 9- ступенчатым автоматом. А продвинутая система полного привода, функция отсоединения стабилизатора заднего моста обеспечивают автомобилю высокие внедорожные качества. Версия Renegade S поступит в продажу на рынки Европы во 2-м квартале 2019 года.

Новый Jeep Compass из S-линейки

Jeep Compass S представлен в белом цвете Pearl White с черной крышей. 19-дюймовые колесные диски получили матовую отделку темно-серого цвета. Автомобиль оснащён биксеноновыми фарами, аудиосистемой Beats. В Compass S установили 2,0-литровый двигатель Multijet в 170 л.с., 9-ступенчатый автомат и систему полного привода. Для версии S будут предлагаться несколько двигателей на выбор.

Новый Jeep Compass S станет доступен для Европы во втором квартале 2019 года.

Новый Jeep Cherokee из S-линейки

По мнению разработчиков, новый Jeep Cherokee S – идеальный синтез спортивного стиля и роскоши. Новая версия оснащена 19-дюймовым колесными дискам темно-серого цвета, рейлингам на крыше и окантовкам противотуманных фар.

Под капотом разместился двигатель в 270 л.с. в сочетании с 9- ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Выход Cherokee S на европейский рынок запланирован во втором квартале 2019 года.

Спортивная тема также присутствует в интерьере автомобилей S версии. Салоны исполнены в черной коже со светлой прострочкой. Инженеры уделили особое внимание дополнительному оборудованию. Почти все автомобили S версии оснащены системой UconnectTM NAV с 8,4- дюймовым дисплеем и интерфейсами Apple CarPlay и Android AutoTM, адаптивным круиз контролем, активным ограничителем скорости, системой предотвращения фронтальных столкновений, усилителем экстренного торможения, системой мониторинга слепых зон, бесключевым доступом и запуском двигателя, а также системой помощи при параллельной и перпендикулярной парковке. Эти функции гарантируют комфорт и безопасность при передвижении на S версиях.

Центральное место на стенде будет отведено автомобилю Wrangler Rubicon от Mopar® – компании-производителя оригинальных запчастей для Jeep. Кузов исполнен в желтом цвете Hella Yella. Цвет кузова создает контраст с элементами в черном цвете, такими, как решетка радиатора с семью планками.

Версия Wrangler Rubicon от Mopar® – конструкция с самым мощным внедорожным потенциалом. Модель оснастили дополнительными фарами, увеличили подъем подвески на 5 см., усилили защиту порогов. Оригинальные аксессуары Mopar® были использованы и в салоне. Это черные накладки на пороги с надписью Wrangler, передние поручни, откидной столик на двери багажника. Автомобиль представлен с новым бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 272 л.с., с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Новый Jeep Cherokee Trailhawk

На 89 женевском автосалоне Jeep представит версию Trailhawk модели Cherokee. Этот автомобиль – идеальное решение для тех, кто предпочитает приключения и бездорожье.

Модели Trailhawk демонстрируют лучший внедорожный потенциал в своих сегментах. Первая версия Trailhawk была создана на базе Cherokee текущего поколения и представлена в 2014 году. Далее последовали аналогичные версии моделей Renegade, Grand Cherokee и Compass. Все автомобили серии Trailhawk имеют эмблему Trail Rated. Эта эмблема предоставляется только при успешном прохождении суровых внедорожных маршрутов мира.

Jeep Cherokee Trailhawk оснащен 17-дюймовыми колесными дисками с внедорожными шинами. Автомобиль получил нижние защитные панели и поднятую на 2 см. подвеску. Внедорожные возможности новинки расширены за счет установки блокируемого дифференциала задней оси, улучшающей тягу на экстремальном бездорожье.

Выставочный автомобиль оснащен турбированным бензиновым 2,0- литровым двигателем, развивающим мощность 270 л.с., 9-ступенчатым автоматом. Из дополнительного оборудования Trailhawk может похвастаться парковочными датчиками, адаптивным круиз-контролем. В салоне установлена мультимедийная система UconnectTM в 8,4- дюймовым дисплеем, с функциями навигации и интерфейсами Apple CarPlay и Android AutoTM, настраиваемым 7-дюймовым цветным дисплеем TFT и аудиосистемой премиум-класса с 9 динамиками и сабвуфером. Перечень оборудования для безопасности включает: активный ограничитель скорости, систему предотвращения фронтальных столкновений, усилитель экстренного торможения, систему мониторинга слепых зон, бесключевого доступа и запуска двигателя, помощи при параллельной и перпендикулярной парковке. Jeep Cherokee Trailhawk появится на европейском рынке в апреле 2019 года.

Презентация Jeep Compass Night Eagle

На автосалоне автомобиль будет представлен с синим кузовом Laser Blue и черной крышей.

Night Eagle – эксклюзивная и спортивная версия компактного Jeep Compass. Агрессивный облик автомобилю придает окрашенные в черный глянцевый цвет фары, решетки радиатора, 19-дюймовые колесные диски. Также темные оттенки достались эмблемам Jeep и 4×4. Неподражаемый образ специальной версии завершает особая эмблема Night Eagle. Приводит автомобиль в движение 1,4-литровый 140-сильный бензиновый двигатель с механической коробкой передач. Выставочный экземпляр оснащен системой UconnectTM с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, системой помощи при парковке задним ходом ParkView с функцией отображения направляющих линий. Compass Night Eagle уже доступен в дилерских центрах Jeep.

Jeep Grand Cherokee S Limited Созданный на основе Limited, автомобиль выделяется смелым и спортивным дизайном. Grand Cherokee S Limited получил белый цвет кузова Bright White. Кроме того, новинка во многом перекликается с моделью Grand Cherokee SRT. На новую специальную версию установлены капот в стиле SRT, боковые накладки и характерные для Jeep расширители колесных арок. Отличительные черты внешнего оформления – полированные выхлопные патрубки и 20-дюймовые колесные диски в матовом темно-сером исполнении.

Внутренняя отделка выполнена в черной коже, центральная консоль в черном глянцевом исполнении. Кроме того, для нового S Limited предлагается аудиосистема Alpine с цифровым усилителем, система подавления шума, девять динамиков, сабвуфер и мультимедийная система UconnectTM с 8,4-дюймовым дисплеем, функциями навигации и интерфейсами Apple CarPlay и Android AutoTM.

В качестве силового агрегата будет использован 3,0-литровый дизельный V6 с системой непосредственного впрыска топлива Common Rail и технологией Multijet II. Двигатель обладает мощностью 250 л.с. и агрегируется с 8-ступенчатым автоматом, дополненными переключателями на руле. Новый Grand Cherokee S Limited появится в дилерских центрах Jeep в марте 2019 года.