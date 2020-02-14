Kia Motors представляет новые изображения Sorento IV поколения

KIA Motors представляет новые изображения флагманского кроссовера Sorento четвертого поколения. Мировая премьера модели состоится 3 марта 2020 года на Женевском международном автосалоне

Четвертое поколение Sorento делает шаг в новом направлении дизайна бренда. Эволюционное развитие получила фирменная «улыбка тигра» (tiger nose) – решетка радиатора с крупными ячейками интегрирована в единый ансамбль с головными фарами. Рельефные очертания переднего бампера дополняют облик кроссовера, делая его более грозным, но при этом спортивным, современным и утонченным. Хромированный «плавник» в районе задней стойки формирует единство стиля с другими новыми моделями KIA, такими, как стильный ProCeed. Вертикальные задние фонари делают облик Sorento более футуристичным и роскошным.

Лаконичные и строгие линии интерьера развивают идею современного взгляда на роскошь – сдержанную и изысканную. При этом такие решения, как широкоформатный центральный дисплей, вращающийся селектор работы трансмиссии с электронным управлением, новый дизайн панели приборов Supervision – подчеркивают высокотехнологичность четвертого поколения Sorento. Новый флагманский кроссовер предложит максимальный простор для водителя и пассажиров, задаст новые стандарты комфорта и современного оснащения в своем сегменте.