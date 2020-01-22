Mazda и Mercedes-Benz отзывают автомобили в России

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 22 кроссоверов Mazda CX-9, произведенных с 9 по 14 мая 2019 года

Причина отзыва заключается в том, что на некоторых автомобилях протектор шин, установленных на заводе-изготовителе автомобиля, может частично отслоиться от каркаса шин. В процессе производства шин специальная резиновая смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов, случайно попала в смесь, используемую для производства серийной продукции, что привело к снижению прочности протектора шин, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо проверить серийные номера всех полноразмерных шин, установленных на автомобиле, и, при необходимости, заменить их новыми. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме того, компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4 пикапов Mercedes-Benz X-Class, произведенных в июле 2018 года. На некоторых автомобилях с заказанным с завода тягово-сцепным устройством с несъемной шаровой головкой заводская табличка и общее разрешение на эксплуатацию автомобиля (ABE), напечатанное в кратком руководстве по тягово-сцепному устройству, могут содержать некорректные данные (номер одобрения типа транспортного средства, наименование производителя). На всех автомобилях будут заменены заводская табличка и краткое руководство по тягово-сцепному устройству.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году Росстандарт согласовал 139 программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 649594 единицы. Помимо автомобилей, среди отозванных транспортных средств в 2019 году также фигурировали мотоциклы Yamaha, Harley-Davidson и снегоходы Ski-Doo. Общее количество отозванных мотоциклов и снегоходов составило 1080 единиц. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало более 3,5 млн единиц транспортных средств.

Как отмечается, в числе транспортных средств с дефектами оказываются представители всех сегментов – от бюджетных до премиальных. Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом в рамках госнадзора. Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет автопроизводителей. А сами программы не имеют срока давности – появляющиеся в некоторых источниках утверждения, что программы действуют определенное количество лет, ошибочны. В любой момент автолюбитель может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.