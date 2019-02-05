Новая волна сокращений ожидается в ГАИ

Сотрудников ГИБДД в ближайшее время ожидает новая волна сокращений

Сигналы об этом приходят из разных регионов. Инспекторов уведомляют о том, что через несколько месяцев им предстоит искать новую работу. По оценкам экспертов, все идет к тому, что на дорогах вообще не останется блюстителей порядка.

Сотрудники ДПС в двух регионах Центральной России и Поволжья сообщили о том, что их готовят к сокращению.

«Нас собрали и рассказали, что будет очередное сокращение, предложили искать работу уже сейчас», — сообщил на условиях анонимности один из сотрудников. — В сельской местности вообще людей не остается, работать просто некому, все это приводит к беспределу на дорогах».

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза полиции, капитан милиции в отставке Михаил Пашкин, подтвердил, что сотрудники ГИБДД находятся в группе риска.

«В текущих экономических условиях такие сокращения логичны. Денег у государства становится все меньше. Ставка сделана на системы фото- и видеофиксации: одна камера оказывается эффективнее десяти гаишников», — пояснил собеседник агентства.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов подтвердил, что наметился устойчивый тренд на сокращение количества инспекторов ГИБДД.

«Опыт последних лет показал, что камеры прекрасно зарекомендовали себя, ситуация на дорогах не ухудшается. Люди теперь лишний раз думают, нарушать ли им, ведь за это придется поплатиться своим рублем», — пояснил Кабанов. По его данным, многих инспекторов «не выставят на улицу, а предложат работу в других подразделениях». «Например, не хватает участковых — тогда человеку предложат идти работать на новое направление», — добавил эксперт.

По словам депутата ГД, лидера «Автомобильной России» Вячеслава Лысакова, Госавтоинспекция подвергается жесточайшему давлению. Он связал это с тем, что некоторые очень хотят «завладеть финансовыми потоками, которые проходят через ГИБДД».

Лысаков подчеркнул, что полностью сокращать инспекторов нельзя: «Камеры — это, конечно, хорошо. Но они не могут догнать и остановить нарушителя. Если пьяный отморозок несется по городу, то, поверьте, ему абсолютно плевать, сколько камер установлено на его пути и какие штрафы ему потом придут».

Год назад 10 тысяч сотрудников ГИБДД были сокращены — в МВД это решение объясняли, в том числе тем, что функции по фиксации нарушений ПДД были переданы другим органам исполнительной власти.

По данным ГИБДД, за передвижением по дорогам страны следят свыше 9 тысяч стационарных, 3,8 тысячи передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений. 64% стационарных комплексов ориентированы на фиксацию превышения скорости. Таких нарушений в 2017 году выявлено свыше 70 млн — это 84,2% от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

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