Jaguar Land Rover два года работает с нулевым уровнем выбросов углерода

Компания Jaguar Land Rover завершила специальный пробег, приуроченный к сертификации своей производственной деятельности в Великобритании как углеродно-нейтральной уже второй год подряд

Jaguar Land Rover повторно получила сертификат Carbon Trust на соответствие ряда своих производственных мощностей международным стандартам PAS 2060 за период с апреля 2018 по март 2019 года. Вместе эти площадки обеспечивают 77% глобального производства компании.

Полностью электрический Jaguar I-PACE завершил пробег от Гейдона до Хейлвуда, посетив штаб-квартиру компании в Уитли, завод Land Rover в Солихалле, площадку по производству электрических моделей в Касл Бромвич в Бирмингэме и Центр по производству двигателей в Вулверхэмптоне.

Впервые компании удалось получить сертификат производителя с нейтральным уровнем выбросов углерода еще за два года до намеченного срока, установленного в рамках миссии Destination Zero, целью которой является достижение нулевого объема выбросов к 2020 году и стремление сделать планету безопаснее, а окружающую среду – экологичнее.

Перед пробегом Jaguar I-PACE был полностью заряжен с помощью 166 интеллектуальных зарядных устройств, получающих энергию от солнечных батарей, расположенных на крыше передового производственного центра в Гейдоне. Благодаря запасу хода в 470 км Jaguar I-PACE легко преодолел маршрут длиной в 228 км на одном заряде.

Чтобы получить статус производителя с нейтральным уровнем эмиссии углерода, компания инвестировала средства в целый ряд энергетически экономичных проектов, в том числе в создание солнечных панелей и светодиодного освещения. По сравнению с 2007 годом, объем выбросов CO2 на предприятиях компании в Великобритании снизился на 74%, а объем энергии, расходуемой на сборку автомобилей, был снижен на 37%.

В рамках сертификации компания Jaguar Land Rover также инвестировала в программу по добровольному снижению глобального объема выбросов углерода Gold Standard. Она включает проекты по обеспечению регионов Кении и Уганды чистой водой, а также программу по поставке экологичных кухонных плит в Индию и Гану, что оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду и общество.

Крис Торп (Chris Thorp), коммерческий директор Jaguar Land Rover: