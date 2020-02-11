В США люди чаще выбирают электрокар, чем машину с МКП

Любопытную статистику опубликовал портал Green Car Reports, изучающий сейчас рынок новых авто в США

Жители этой североамериканской страны в 2019 году все еще редко покупали электрокары. Доля рынка EV в Штатах составляет ничтожные 1,6%. Но что любопытно: это больше, чем доля автомобилей с механической коробкой передач!

Всего 1,1% новых авто в США имеют три педали. Эпоха «механики» уже подходит к концу. Даже на рынке ТС половина новых авто оснащена автоматическими коробками передач, хотя почти все лидеры продаж — это бюджетные авто малого класса. Энтузиасты, предпочитающие «держать все под своим контролем», негодуют. Нытье началось и на сайте BMW Blog: поклонники классических мощных BMW все еще преданы механическим коробкам передач.

Автомобильный рынок США — самый главный противник механических коробок передач. Американцы уже давно предпочитают «автоматы», а в последние годы еще и автономные системы управления. Первые автопилоты на легковых авто тоже тестируют в США. Наверняка водительское место окончательно превратится в пассажирское сначала по ту сторону океана и лишь потом в Азии и Европе.

Источник Onliner.