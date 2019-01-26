Минпромторг опубликовал видео о создании лимузина Aurus

В ведомстве отметили, что проект позволил консолидировать ресурсы российского автопрома

Министерство промышленности и торговли России опубликовало видео, которое демонстрирует этапы работы над лимузином Aurus. Ролик “Как создавался Aurus” доступен на YouTube-канале ведомства.

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Как отмечается, задача по созданию линейки новых автомобилей на основе Единой модульной платформы была поставлена в 2013 году. В результате был создан не просто новый автомобиль, а “мощности и компетенции для серийного производства надежных автомобилей”.

“Проект позволил консолидировать ресурсы российского автопрома и организовать межотраслевое техническое, научное и производственное взаимодействие для выведения российской автопромышленности на лидирующие мировые позиции”, – говорится в сообщении.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая 2018 года. Глава государства пользуется Aurus регулярно.

15 января пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов заявил, что автомобиль Aurus станет основным для поездок премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В декабре 2018 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС сообщил, что серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке “Соллерс” в Алабуге.

Aurus (от лат. aurum – “золото” и Russia – “Россия”) – российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту “Единая модульная платформа” (ЕМП, также известен как “Кортеж”), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП “НАМИ”. Изначально ключевой задачей было создание лимузина для первого лица государства. На работы по проекту “Кортеж” из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. В то же время проект предполагает развитие линейки автомобилей на базе единой платформы – седана, лимузина, минивена и внедорожника.