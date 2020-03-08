Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 поступили в продажу в России

Новое поколение серии Т – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1 – с сегодняшнего дня, 8 марта, доступно для продажи в России. Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили

Новый Т6.1 стал первой моделью марки, для которой в качестве дополнительной опции доступна полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit. Кроме того, были улучшены информационно-развлекательные системы: размер экранов стал увеличен, а их разрешение стало выше. Также новый T6.1 впервые получил электромеханическое рулевое управление: система активируется только по мере необходимости, позволяя снизить расход топлива, а также позволяет использовать в автомобиле множество новых вспомогательных систем, в числе которых парковочный автопилот Park Assist.

Любая модель семейства предназначена для буксировки прицепа с грузоподъемностью до 2500 кг. Система Trailer Assist, опционально установленная в автомобилях T6.1, значительно облегчает процесс маневрирования. Водитель просто задает направление с помощью поворотного регулятора положения наружных зеркал заднего вида, выполняющего функции джойстика, в котором должен двигаться прицеп задним ходом, а Bulli 6.1 уже контролирует работу рулевого управления и дисплея на приборной панели.

В портфолио новых систем входит система боковой защиты Side Alert, которая использует ультразвуковые датчики, снижая риск получения повреждений. Стандартное оснащение новой модели включает ассистент Cross Wind Assist, который автоматически стабилизирует автомобиль при сильных порывах бокового ветра. Еще одним новшеством стала функция старт-стоп в сочетании с адаптивным круиз-контролем в качестве дополнительной опции (доступно для версий с коробкой передач DSG). В дорожных заторах или в городском потоке новый T6.1 автоматически трогается с места, как только находящееся впереди транспортное средство возобновляет движение.

Обновления коснулись и экстерьера – решетка радиатора стала заметно крупнее и теперь образует единый стилистический компонент с новым бампером. Полностью пересмотрен дизайн элементов ниже капота, в числе которых фары и крылья. Для нового T6.1 также доступно шесть новых вариантов колесных дисков, шесть новых моноцветов и семь новых двухцветных вариантов окраски кузова.

Новый T6.1 оснащается двигателями TDI, которые предлагаются в четырех вариантах мощности: 110, 150 и 199 л.с. Версии мощностью 150 и 199 л.с. могут сочетаться с полным приводом 4Motion.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 785 легких коммерческих автомобиля, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях.

Источник Автостат.