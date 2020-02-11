Эксклюзивный Continental GT Convertible Number 1 Edition от ателье Mulliner дебютирует в России

Роскошный кабриолет особой лимитированной серии –современная интерпретация легендарного гоночного автомобиля Bentley Blower 1929 года выпуска, который выступал в гонках под стартовым номером 1

Один из ста Bentley Continental GT Convertible серии Number 1 Edition эксклюзивно представлен в шоу-руме «Bentley Москва»

Эмблемы, выполненные с применением 18-каратного золота, поворотный дисплей с частицей исторического наследия Bentley и другие уникальные элементы модели

Компания Bentley представляет единственный в России Continental GT Convertible Number 1 Edition от ателье персонализации Mulliner – уникальный автомобиль, который воплощает гоночное наследие марки

Коллекционный кабриолет был создан в честь легендарного Bentley Blower 1929 года выпуска, выступавшего в гонках под стартовым номером 1 и стал его современной интерпретацией. В мире выпущено всего 100 уникальных автомобилей этой серии, один из которых эксклюзивно представлен в официальном дилерском центре «Bentley Москва».

Глава марки Bentley в России Кристиан Шлик отмечает:

«Исключительный Continental GTC Number 1 Edition стал последней их трех специальных серий, подготовленных ателье Mulliner в ознаменование начала нового столетия для марки Bentley. Роскошный кабриолет вдохновлен нашей гоночной историей и создан для истинных ценителей высокого автомобильного искусства. Эта модель станет особенным, знаковым дополнением коллекции».

Уникальную модель, собранную вручную на заводе Bentley в Крю, отличает утонченный дизайн, при создании которого использовались исторические элементы, указывающие на выдающиеся достижения первого столетия работы компании.

Модель лимитированной серии Number 1 Edition обладает уникальными особенностями, воссоздающими дух «золотой эры» автомобильного спорта, среди них: покрытые 18-каратным золотом эмблемы на крыльях и настоящий исторический артефакт, размещенный в трехгранном поворотном модуле Bentley Rotating Display, – фрагмент поршня оригинального «первого номера», который был бережно демонтирован в ходе реставрационных работ.

Эксклюзивное оформление передней панели специальной серии также включает в себя особый дизайн циферблата часов British Jaeger, посвященный «первому номеру», и вставки из алюминия Engine Spin на центральной консоли. Обработанный алюминий Engine Spin, также известный как Turned Aluminium, был популярным материалом оформления интерьера самолетов и гоночных автомобилей 1920-1930-х годов, поскольку обеспечивал уменьшение световых бликов и отражений.

В оформлении интерьера применены декоративные элементы из деревянного шпона черного цвета Grand Black, которые дополняют покрытые 18-каратным золотом накладки на педали и выполненная из материала Alcantara отделка руля и рукоятки рычага переключения передач. Пассажиров приветствуют вставки на порогах с надписью «Number 1».

Элегантный Continental GT Convertible третьего поколения был также дополнен и другими исключительными деталями, источником вдохновения при создании которых стал оригинальный гоночный болид под первым номером. Модели серии Number 1 Edition оснащены набором элементов Bentley Centenary Specification Pack: юбилейная эмблема в задней части кузова и на центральных элементах колесных дисков, юбилейный дизайн светодиодной приветственной подсветки, юбилейный логотип на рычаге переключения передач, рулевом колесе и на корпусе ключа.

В дополнение к номеру «1» на решетке радиатора и специальным эмблемам с покрытием из 18-каратного золота на крыльях на принадлежность модели к особой серии указывает ювелирная инкрустация на крышках горловины топливного бака и масляной горловины. Модель, представленная в России выполнена в красном цвете Dragon Red II. Коллекционный Continental GT Convertible получил набор опций Blackline и пакет внешних элементов из карбона Carbon Body Kit.

Под капотом роскошного кабриолета серии Number 1 Edition установлена усовершенствованная версия знаменитого шестилитрового двигателя Bentley W12 TSI с двойным турбонаддувом: мощная динамика вызывает невероятные эмоции, как когда-то много лет назад оригинальный номер 1 во время своего первого выезда на гоночную трассу. Как и оснащенный компрессорным нагнетателем силовой агрегат оригинального Blower 1929 года, этот двигатель по праву считается настоящим шедевром современной инженерной мысли и обеспечивает потрясающие характеристики и великолепную динамику. Мощность уникального мотора Bentley W12 составляет 635 л.с., крутящий момент – 900 Н∙м. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего 3,8 секунды, а максимальная скорость – 333 км/ч.

Гонки с участием оригинального Bentley Blower под номером 1 всегда были восхитительными и наполненными приключениями событиями, дух которых сегодня нашел свое отражение и в коллекционном Continental GT Convertible Number 1 Edition от ателье Mulliner.