Инспекторы ГИБДД массово переодеваются в Дедов Морозов

В Томске организовали целый взвод Дедов Морозов, сообщает ГИБДД. Полицейские в красных шубах патрулируют улицы, раздают пешеходам световозвращающие элементы, поздравляют всех с наступающими праздниками и рассказывают, как безопасно вести себя на дорогах – сообщает Auto Mail.
В Смоленской области ряженые сотрудники Госавтоинспекции отправились поздравлять детей на патрульном автомобиле.
В Копашево Томской области переодевание инспекторов приурочили к открытию елки на центральной площади. Правоохранители поздравили пришедших на гуляния.
Фото: ГИБДД РФ
В городе Великие Луки сотрудники ГИБДД в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вручали водителям листовки и памятки о безопасности на дорогах, а детям дарили сладости.
Инспекторы ГИБДД Белгородской области, надев праздничные костюмы, отправились не к детям, а к ветеранам. Первым поздравили полковника МВД в отставке Николая Тимофеева, правда, не с Новым годом, а с днем рождения.
Автоинспекторы Кабардино-Балкарии взялись просвещать любителей активного зимнего отдыха на местных курортах и показали, как правильно крепить на одежду световозвращающие элементы. Вручали и памятки о безопасности дорожного движения.
Инспекторы города Вятские Поляны в костюмах решили поддержать турнир по армейскому рукопашному бою среди школьников. Как турнир связан с ГИБДД? Все дело в том, что школьники шли в рукопашный под девизом «В Новый год без ДТП».
Инспекторы ГИБДД республики Мордовия решили посещать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, причем вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних.
Полицейский в костюме Деда Мороза может встретиться водителю в любой точке России. Всероссийская акция будет продолжаться до 15 января.
C 2014 года www.amsrus.ru
Да,и какие подарки они приготовили?
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