Инспекторы ГИБДД массово переодеваются в Дедов Морозов

В России стартовала акция «Полицейский Дед Мороз», в рамках которой инспекторы ГИБДД заступают на службу в красных шубах и шапках, с искусственными бородами на лицах. Зачем?

В Томске организовали целый взвод Дедов Морозов, сообщает ГИБДД. Полицейские в красных шубах патрулируют улицы, раздают пешеходам световозвращающие элементы, поздравляют всех с наступающими праздниками и рассказывают, как безопасно вести себя на дорогах – сообщает Auto Mail.

В Смоленской области ряженые сотрудники Госавтоинспекции отправились поздравлять детей на патрульном автомобиле.

В Копашево Томской области переодевание инспекторов приурочили к открытию елки на центральной площади. Правоохранители поздравили пришедших на гуляния.

В городе Великие Луки сотрудники ГИБДД в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вручали водителям листовки и памятки о безопасности на дорогах, а детям дарили сладости.

Инспекторы ГИБДД Белгородской области, надев праздничные костюмы, отправились не к детям, а к ветеранам. Первым поздравили полковника МВД в отставке Николая Тимофеева, правда, не с Новым годом, а с днем рождения.

Автоинспекторы Кабардино-Балкарии взялись просвещать любителей активного зимнего отдыха на местных курортах и показали, как правильно крепить на одежду световозвращающие элементы. Вручали и памятки о безопасности дорожного движения.

Инспекторы города Вятские Поляны в костюмах решили поддержать турнир по армейскому рукопашному бою среди школьников. Как турнир связан с ГИБДД? Все дело в том, что школьники шли в рукопашный под девизом «В Новый год без ДТП».

Инспекторы ГИБДД республики Мордовия решили посещать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, причем вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних.

Полицейский в костюме Деда Мороза может встретиться водителю в любой точке России. Всероссийская акция будет продолжаться до 15 января.