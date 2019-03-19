Man подводит итоги 2018 года

Man подводит итоги 2018 года
Март 19 17:08 2019

Модельный ряд MAN остается самым популярным во многих сегментах коммерческого транспорта, заслуживая доверие покупателей и признание со стороны конкурентов.

К подведению итогов 2018 года концерн MAN подошел с поистине отличными результатами: компании удалось взять новую высоту в своем развитии. Поставленная в начале года задача войти в тройку лидеров среди большой семерки европейских брендов выполнена — концерн MAN занял третье место в категории «Грузовики».

  • 1 место среди европейских брендов в категории «Автобусы»
  • 3 место среди европейских брендов в категории «Грузовики»
  • MAN Lion`s Coach признан лучшим туристическим автобусом 2018 года и стал официальным автобусом ПФК ЦСКА
  • Платформа MAN Trucker’s World объединит всех водителей автомобилей MAN в одно профессиональное сообщество
  • Оригинальное масло MAN доступно для заказа в России
  • MAN превращается из производителя коммерческого транспорта в поставщика интеллектуальных и сбалансированных транспортных решений

MAN_TopUsed_RUS фото

При этом стабильное развитие компании в соответствии с поставленными целями, выстраивание доверительных партнерских отношений с клиентам позволило MAN остаться лидером в сегменте полноприводных самосвалов, продемонстрировать многократный рост продаж в сегменте мусоровозов, а также увеличить общие продажи на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Завод MAN Trucks в Кракове фото

Флагманом модельного ряда 2018 года стал магистральный тягач MAN TGX, занимающий достойные позиции в плане мощности, безопасности и комфорта для водителя, а также экологичности и экономичности.

Именно он обеспечил ключевой успех концерна и показал в декабре 2018 года самую высокую динамику продаж +98,4% на рынке коммерческого транспорта. Безопасность и комфорт водителя, экономичность и экологичность техники, современность, эффективность и инновационность вспомогательных систем — на эти составляющие сделали ставку инженеры компании MAN.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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