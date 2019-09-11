Электромобиль из будущего от Hyundai

Концептуальная модель Hyundai демонстрирует будущее проектирования электромобилей компании

Новая концептуальная разработка, получившая название модель «45», отдает дань уважения одному из самых знаковых автомобилей в истории Hyundai — дизайн-проекту Pony Coupe

Эта концептуальная модель отражает переосмысление самой идеи автомобиля в эпоху электрификации и автономных технологий

Модель «45» знаменует собой новую эру для Hyundai, пробуждая эмоциональные параллели из прошлого для создания индивидуального подхода к будущему мобильности

На Международном автосалоне (IAA) 2019 во Франкфурте Hyundai Motor Company представляет электрический концепт-кар «45»

Отдавая дань уважения наследию компании, отражающая будущее модель «45» предвещает новую эру проектирования автомобилей Hyundai, направленную на электрификацию, автономные технологии и интеллектуальный дизайн. Прогрессивная модель «45» напоминает о легендарном дизайн-проекте Hyundai Pony Coupe 45-летней давности и представляет совершенно новую идею беспилотного автомобиля завтрашнего дня.

Обращение к прошлому имеет важное значение для движения вперед. Поражающий воображение внешний вид модели «45» вдохновлен автомобилем, стоящим у истоков концепции проектирования Hyundai — дизайн-проектом 1974 года Pony Coupe. Культовый характер модели «45» определяется бескаркасным кузовом, аэродинамической и легкой конструкцией, вдохновленной самолетами 1920-х годов. Название автомобиля также во многом связано с образующими ромбовидный силуэт углами кузова в 45 градусов спереди и сзади. Подобные формы в значительной степени определяют направление проектирования электромобилей будущего.

Новая концепция исключает сложные формы и являет собой торжество плавных линий и минимализма изначальной концепции купе. Модель «45» сочетает в себе лучшие черты прошлого и будущего и представляет новый уровень принципов проектирования Hyundai «Чувственная спортивность». «Чувственная» означает повышенный эмоциональный отклик клиентов на дизайн, а «Спортивность» — стремление реализовать данный дизайн с помощью инновационных решений в области мобильности.

Экстерьер — переосмысление стиля

В модели «45» переосмысливается характерный для концепта дизайн решетки радиатора с «кинетическим кубическим» дизайном передних огней. За стилем оформления передней части автомобиля скрываются самые передовые технологии. Он также выводит дизайн системы освещения Hyundai на новый уровень, делая автомобиль легко узнаваемым на расстоянии.

Обладая усовершенствованным профилем фастбэк, модель «45» воплощает устойчивость и динамичность, что подчеркивается значительной шириной автомобиля и стремительными формами. Точные, но энергичные штрихи экстерьера дополняются динамичной формой дверных проемов, заканчивающихся острыми углами на задней стойке, что создает ощущение стремительного движения вперед.

Модель «45» является прогрессивным электромобилем, что проявляется в ее технологичном дизайне. Находящийся в нижней части двери специальный индикатор показывает уровень заряда высокоёмких батарей, и благодаря активным светодиодным индикаторам водители могут интуитивно понять, каков заряд аккумулятора, даже не находясь в автомобиле. Подобные продуманные элементы предназначены для пользователей, в первый раз севших в электромобиль.

В модели «45» реализованы прогрессивные технологические разработки, которые могут повлиять на автомобили Hyundai в будущем, такие как скрытая система мониторинга с камерами (CMS), позволяющая использовать функцию беспилотного вождения, а также другие технологии будущего, подчеркивающие открытость архитектуры Hyundai. Система использует камеры вместо традиционных боковых зеркал, что исключает проблемы с обзором, вызванные ухудшающим видимость постепенным загрязнением зеркал. В модели «45» данная проблема решается применением встроенного поворотного модуля, вращающего объектив камеры для очистки щеткой, что обеспечивает идеальную видимость в любое время.

Интерьер — охватывает все потребности пользователей

Модель «45» воплощает в себе стратегию мобильности будущего Hyundai «STYLE SET FREE», которая подчеркивает индивидуализацию дизайна и функциональности. В начале новой эры мобильности будущего Hyundai переосмысливает саму идею поездки в беспилотном автомобиле. Интерьер становится уникальным жилым пространством, способным приспосабливаться к различным потребностям стиля жизни пассажиров.

Команда дизайнеров Hyundai выходит за рамки простого вождения и сосредотачивается на превращении автомобиля в жизненное пространство. Взяв за основу проектирование мебели, дизайнеры создают минималистичный салон с привлекательным сочетанием дерева, ткани и кожи, что делает его комфортным, расслабляющим и просторным. Естественное дневное освещение также рассматривается как элемент дизайна.

Благодаря задним сиденьям на подобие шезлонга и разворачивающимся передним сиденьям автомобиль создает комфортное и единое пространство. Инновационный дизайн и технологии позволяют передним пассажирам взаимодействовать с информационно-развлекательной системой через проекционный интерфейс. Подобная технология заменяет единый центральный сенсорный экран несколькими дисплеями и функциями, встроенными непосредственно в приборную панель.

Полностью электрическая трансмиссия позволяет всесторонне переосмыслить компоновку автомобиля. Внутреннее пространство максимально увеличено за счет расположения аккумуляторов и двигателей за пределами пассажирского салона или под ним.

Аккумуляторы модели «45» установлены по всему полу автомобиля, что способствует увеличению внутреннего пространства салона. Ровный пол автомобиля с установленными в нем аккумуляторными батареями позволяет Hyundai создать пространство, похожее на меблированную гостиную. Пол покрыт комфортным ковром, что создает ощущение жилого помещения, а также снижает уровень шума при движении. Для удобства входа сиденья при открытии двери поворачиваются к пассажирам.

Плавность линий, эргономичное расположение органов управления и высокотехнологичные электронные решения еще больше усиливают впечатление от внутреннего пространства, при этом подчеркивая упрощенную новизну дизайна модели «45». Организация мест для хранения переосмыслена по-новому, в том числе благодаря горизонтально вытянутым карманам в дверных панелях, позволяющим хранить книги или планшетные ПК. Кроме того, карманы выполнены из прозрачного материала, что позволяет видеть их содержимое.

Модель «45» представлена на Международном автосалоне 2019 во Франкфурте. Hyundai демонстрирует различные инновации будущего автомобильных технологий и возможности изменения пространства автомобиля под различные стили жизни, что иллюстрирует концепцию «STYLE SET FREE».