Рабочие Volkswagen недовольны зарплатами и готовы к забастовке

Рабочие завода Volkswagen в Калуге требуют поднять оклады на 70% и грозят остановкой производства

Как отмечено в материале Алины Распоповой, серьезными перебоями в производстве автомобилей и двигателей Volkswagen в Калуге и даже полной остановкой конвейеров грозят недовольные своими окладами рабочие завода. Стало известно Autonews.ru, между руководством предприятия и персоналом идут ожесточенные переговоры, в ходе которых Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) выдвинул требование повысить оклады всем рабочим предприятия на 70%.

В профсоюзе объяснили это более высоким уровнем инфляции в Калуге по сравнению с рядом городов России, а также резким ростом производительности труда, несмотря на переход предприятия с трех смен на две.

Цены растут, оклады — еще докризисные

«Инфляция в Калуге с 2013 г. составила 49%, а наши оклады с тех пор выросли всего на 23% и в среднем составляют 38 тыс. рублей, — рассказал Autonews.ru председатель калужского отделения МПРА Дмитрий Трудовой. — Да, вместе с тем у нас появились единоразовые выплаты. Ежегодный бонус, который выплачивается в конце года и составляет около 27-28 тыс. руб. увеличили на 1 тыс. рублей. Кроме того, в кризисные годы мы заключили с работодателем соглашение — поскольку индексировать оклады возможности не было, с нами стали расплачиваться рабочим временем. То есть мы стали меньше работать — не 40 часов в неделю, а около 38. Это можно сравнить с повышением оклада на 5%. По этой схеме мы работаем до сих пор. Но в итоге работодатель все равно не доиндексировал нам 22-23% оклада».

Смен меньше, работы больше

Еще один аргумент, который приводит представитель профсоюза в пользу необходимости повышения оклада, — резкий рост производительности труда. В 2017-м — на 13%, а в 2018-м — на 17%.

«За два года этот показатель вырос на 30%. Притом что у нас сократили одну смену из трех, — объясняет Трудовой. — Но даже за две смены мы производим почти столько же автомобилей, что и за три. Сейчас появилась третья ночная смена, но совсем небольшая. Дело в том, что одновременно на предприятии увеличилась и скорость конвейера, а на производственных линиях то, что делала бригада из 20 человек, теперь выполняют 10–12. Конечно, за эти годы многие процессы были автоматизированы. Но не так, как на заводах VW в Европе. Так, в кузовном цехе нет ни одного сварщика, а у нас практически все варится вручную. В кризис были и массовые сокращения людей, то есть работы стало больше. Мы считаем, что с ростом производительности труда должен расти сам оклад. Не общая зарплата, которую мы получаем с учетом всех дополнительных переработок, а именно оклад. Мы установили планку 70%, а дальше будем договариваться».

По словам Трудового, Volkswagen приводит другие расчеты. Компания в качестве ориентира называет полученную сотрудниками заработную плату на руки.

«Она, конечно, выше оклада и учитывает все премиальные, ночные, доплату за вредность, сверхурочные и работу в выходные. Получается более 50 тыс. рублей, — объяснили в профсоюзе. — И вот Volkswagen сравнивает то, что мы получали в кризисный период, когда все часто сидели в простое, с нынешними временами, когда мы уже начали выходить работать по ночам. Это несправедливо. Да и средняя заработная плата у нас резко выросла только после того, как на заводе сократили рабочих с низкими окладами. Мы считаем, что раз предприятие показывает прибыль, то и сотрудники должны получать больше. В VW сначала с нами не соглашались, потом предложили поднять оклад на 2,9%, потом — на 4,6%. Но мы считаем, что этого недостаточно: с 6 по 8 мая у нас будут идти переговоры».

Готовы к забастовкам

В профсоюзе рассказали, что у них уже готова «дорожная карта» действий, которые они будут поочередно предпринимать в зависимости от предложений Volkswagen.

«Не думаю, что мы сразу обо всем договоримся, но план у нас готов, — рассказал Трудовой. — В нем есть и итальянская забастовка, и День донора, в который мы можем все вместе собраться и пойти сдавать кровь, после чего обязателен оплачиваемый отгул. Можем также потребовать проходить медосмотр в рабочее время, как это прописано в законе, а не так, как сейчас от нас требуют: до начала смены. Все это может надолго парализовать работу завода. Мы в профсоюзе уже готовы к забастовке, но это решение должны принять все сотрудники, а они чувствуют, что стали получать меньше. Но мы видим, что и работодатель готов к забастовке. У нас на складах стоит около 7 тыс. готовых машин, места уже нет. Мы производим на 500 машин в неделю больше нормы — то есть запас автомобилей на экстренный случай на заводе есть».

В свою очередь еще один член профсоюза, сотрудник цеха окраски Дмитрий Толченников, подтвердил, что сотрудники предприятия готовятся к затяжному коллективно-трудовому спору.

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