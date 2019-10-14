Спецификация Blackline для нового Bentley Flying Spur

Спецификация Blackline для нового Flying Spur: еще более яркий образ роскошного четырехдверного Gran Turismo от Bentley

В новом Bentley Flying Spur превосходно сочетаются роскошь лимузина и динамика спортивного седана

В версии Blackline яркие хромированные элементы заменены деталями в черном исполнении

Легендарная крылатая литера «В» также выполнена в стиле Blackline

Bentley Flying Spur спроектирован и изготовлен вручную в Великобритании и отвечает самым строгим требованиям взыскательных клиентов, предлагая лучшее сочетание динамики, роскоши и элегантности

Компания Bentley Motors представляет спецификацию Blackline для нового Flying Spur – четырехдверной модели, которая сочетает динамику спортивного седана с роскошью лимузина

Подчеркнуть индивидуальность роскошного Gran Turismo можно с помощью элегантных и выразительных деталей. При заказе пакета внешней отделки часть хромированных элементов кузова Flying Spur заменяется элементами в исполнении Blackline для создания еще более яркого облика.

Легендарная крылатая литера «В», характерные планки решетки радиатора, «матричные» вставки бампера, окантовка боковых окон, а также накладки на двери и задний бампер выполнены в особой стилистике Blackline. Окантовка фар и задних фонарей, дверные ручки, воздухозаборники на крыльях и выхлопные патрубки также получили элегантное темное исполнение.

21-дюймовые легкосплавные колесные диски 5 Tri-Spoke входят в стандартное оснащение нового Flying Spur в спецификации Blackline. Опционально доступны 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving. С момента выхода на рынок для модели будут доступны 17 классических и 13 эксклюзивных цветов кузова.

Спецификация Blackline также доступна и для нового Bentley Continental GT. Во всем мире до 30% заказанных с начала года Continental GT, в зависимости от версии, относятся к семейству Blackline.

Новый Flying Spur – модель, созданная «с чистого листа», в ней передовые технологии сочетаются с высочайшим мастерством исполнения. Самый совершенный в мире роскошный спортивный седан разработан, спроектирован и собран вручную на заводе Bentley в Великобритании в год столетнего юбилея марки.

Абсолютно новый Bentley Flying Spur

Яркий и харизматичный облик роскошного спортивного Gran Turismo, который создан на базе абсолютно новой платформы, формируют легендарный дизайн, высочайшее качество материалов внутренней отделки и передовые технологии.

Собираемый вручную на заводе в Крю (Англия) Bentley Flying Spur – это новый формат утонченности и внимания к деталям, воплощенный в самом роскошном из существующих седанов.

Дизайнеры Bentley полностью переосмыслили классический дизайн модели предыдущего поколения. Благодаря рельефным формам и более атлетичным пропорциям кузова новая модель отличается еще более внушительным и роскошным обликом. Светодиодные матричные фары с уникальным эффектом граненого хрусталя и новые 22-дюймовые колесные диски дополняет изысканная выдвигающаяся эмблема с крылатой литерой «B», впервые доступная для Bentley Flying Spur.

Салон Flying Spur, созданный вручную искусными мастерами, получил исключительно удобные сиденья новой конструкции, для отделки которых предлагается 15 оттенков кожи. При создании передней панели и области, расположенной под ней, источником вдохновения для дизайнеров стали стилизованные «крылья» Bentley. «Парящая» центральная консоль оснащена настраиваемым 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем высокого разрешения, рельефными дефлекторами и системой беспроводной зарядки мобильных телефонов.

Новый поворотный дисплей Bentley позволяет водителю переключаться между тремя вариантами передней панели с помощью всего одной кнопки. Кожаные вставки с трехмерной ромбовидной прострочкой на дверях, эксклюзивные новые варианты натурального шпона и элегантная декоративная подсветка идеально гармонируют друг с другом и создают неповторимую атмосферу.

Благодаря высокотехнологичным компонентам новой ходовой части, которые выполнены из алюминия и композитных материалов, Flying Spur первым из моделей Bentley получил электронную систему управления всеми колесами в сочетании с активным полным приводом и системой Bentley Dynamic Ride, а также множество новых ассистирующих систем.

Впечатляющая динамика Bentley Flying Spur обеспечивается усовершенствованной версией легендарного W12 рабочим объемом 6,0 л с двойным турбонаддувом в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Новый двигатель TSI развивает мощность 635 л. с. и до 900 Н·м крутящего момента. Роскошный Gran Turismo преодолевает отметку 100 км/ч всего за 3,8 с, а максимальная скорость достигает 333 км/ч.