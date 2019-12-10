Ключевые компоненты новой эры – батарейная система Volkswagen

До 550 км2 на одном заряде батареи: полностью электрическая модель ID.3 от Volkswagen впечатляет отличной динамикой и увеличенным запасом хода

С возможностью быстрого заряда модели ID.3 достаточно 30 минут при 100 кВт, чтобы получить дозаряд, которого хватит примерно на 290 км хода (по стандарту WLTP). Это стало возможным благодаря ключевому элементу электромобиля – высоковольтной батарейной системе. Внутри системы устанавливаются до двенадцати батарейных модулей, соединенных между собой. Завод Volkswagen Group Components в Брауншвейге в будущем будет ежегодно выпускать до 500.000 таких аккумуляторов энергии.

Конструкция аккумуляторной батареи: элемент — модуль — система

В высоковольтной батарейной системе применяются литий-ионные элементы. Отдельный элемент аккумуляторной батареи является самым маленьким компонентом системы. Он способен накапливать энергию и снова отдавать ее. На сегодняшний день один батарейный модуль объединяет 24 таких элемента. Количество модулей, образующих затем батарейную систему, может быть разным. Такая конструкция дает максимальную гибкость: чем больший запас хода требуется клиенту, тем больше модулей устанавливается в батарейную систему. Но базовая структура всегда остается неизменной. В ID.3 до двенадцати модулей объединяются в единую батарейную систему с помощью высоковольтного соединителя. Напряжение в системе при этом достигает 408 В, что значительно больше, чем в бытовой розетке, которая дает лишь 230 В.

Силовой электронный блок управляет потоком энергии высокого напряжения между аккумуляторной батареей и электродвигателем, преобразуя при этом накопленный в батарее постоянный ток в переменный, необходимый для тягового двигателя. Одновременно осуществляется питание бортовой сети, рассчитанной на 12 В постоянного тока: преобразователь постоянного тока дает на выходе необходимое для этого низкое напряжение. Для заряда батареи в условиях стандартной сети переменного тока используется максимальная мощность до 11 кВт, а в сети постоянного тока — до 125 кВт.

Центральный пункт распределения энергии

Платформа MEB в полной мере использует технические возможности электромобильности. При разработке электромобиля аккумуляторная батарея является отправной точкой, вокруг которой создается вся конструкция. В результате аккумулятор получает достаточно места. Такой инженерный подход дает многочисленные преимущества при размещении компонентов приводной системы и дополнительных агрегатов. Кроме того, благодаря плоской конструкции батареи и ее расположению в нижней части автомобиля открываются возможности для создания просторного салона между осями. Алюминиевый корпус с интегрированной рамой безопасности защищает батарею, обеспечивает оптимальную стабильность и значительное снижение веса. Аэродинамику в днище автомобиля оптимизирует монолитная конструкция, также выполненная из алюминия и защищающая батарейную систему от столкновений.

Новый центр компетенций в области аккумуляторных батарей

На заводе Volkswagen Group Components в Брауншвейге, где батарейные системы для электромобилей производятся серийно еще с 2013 года, была разработана и вся батарейная система MEB, включая аппаратную и программную части.