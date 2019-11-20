Авито проанализировал спрос на автомобильные запчасти

В текущем году спрос на автомобильные запчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%

Специалисты сервиса «Авито.Авто» проанализировали около 250 тысяч предложений о покупке запчастей в РФ и пришли к выводу, что наибольшим спросом пользуются элементы кузова – на них пришлось порядка 24% всех откликов. Второе место занимают автомобили, продаваемые на запчасти (16%) и двигатели (12%). Меньше всего откликов получили аккумулятора (1%).

Как пишут Автоновости дня, средняя стоимость автомобильных запчастей за 2019 год выросла на 1% и составляет около 6,6 тысяч рублей. Самыми дорогими по-прежнему остаются двигатели – их цена в среднем около 17,1 тысяч рублей. Далее идут трансмиссии и приводы – по стоимости примерно одинаково, около 13 тысяч рублей.

Дешевле продаются стекла – их цена особо не изменилась и составляет по-прежнему в среднем 2,6 тысячи рублей.