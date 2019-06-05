Летнее предложение от Škoda: выгодные условия на покупку автомобилей в июне

ŠKODA AUTO предлагает своим клиентам выгодное предложение на автомобили своего модельного ряда

С наступлением лета ŠKODA AUTO Россия порадует клиентов привлекательными условиями на приобретение автомобилей марки. Выбирая «сердце» чешского бренда OCTAVIA или компактный лифтбек RAPID клиенты сэкономят до 187 400 рублей и 143 100 рублей соответственно. Выгода при приобретении флагмана чешского бренда SUPERB составляет 215 000 рублей.

Внедорожник KODIAQ позволит сэкономить до 206 500 рублей. Для всего модельного ряда действуют привлекательные условия по классическим кредитам и кредитам SIMPLY CLEVER. Максимальная выгода по программам Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо достигает 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.



В июне ŠKODA AUTO Россия предлагает специальные условия на покупку автомобилей марки. Так, выбирая модель RAPID, клиенты чешского бренда сэкономят до 143 100 рублей, а OCTAVIA – до 187 400 рублей. При покупке флагмана бренда SUPERB или семейного внедорожника KODIAQ выгода составит до 215 000 рублей и до 206 500 рублей соответственно.

ŠKODA также предлагает выгодные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка для моделей SUPERB и KODIAQ составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 15%, а для будущих владельцев RAPID и OCTAVIA предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 50%. Кроме того, в этом месяце ŠKODA AUTO продлевает специальную акцию для новых владельцев моделей OCTAVIA и KODIAQ – с тарифом по страхованию каско 3%.

Продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин, в которой участвует весь модельный

ряд марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода составляет до 130 000 рублей в зависимости

от сдаваемого автомобиля.