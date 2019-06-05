Летнее предложение от Škoda: выгодные условия на покупку автомобилей в июне

Летнее предложение от Škoda: выгодные условия на покупку автомобилей в июне
Июнь 05 11:08 2019

ŠKODA AUTO  предлагает своим клиентам выгодное предложение на автомобили своего модельного ряда

С наступлением лета ŠKODA AUTO Россия порадует клиентов привлекательными условиями на приобретение автомобилей марки. Выбирая «сердце» чешского бренда OCTAVIA или компактный лифтбек RAPID клиенты сэкономят до 187 400 рублей и 143 100 рублей соответственно. Выгода при приобретении флагмана чешского бренда SUPERB составляет 215 000 рублей.

Летнее предложение от SKODA - выгодные условия на покупку автомобилей в июне (1)

Внедорожник KODIAQ позволит сэкономить до 206 500 рублей. Для всего модельного ряда действуют привлекательные условия по классическим кредитам и кредитам SIMPLY CLEVER. Максимальная выгода по программам Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо достигает 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Летнее предложение от SKODA - выгодные условия на покупку автомобилей в июне (2)
В июне ŠKODA AUTO Россия предлагает специальные условия на покупку автомобилей марки. Так, выбирая модель RAPID, клиенты чешского бренда сэкономят до 143 100 рублей, а OCTAVIA – до 187 400 рублей. При покупке флагмана бренда SUPERB или семейного внедорожника KODIAQ выгода составит до 215 000 рублей и до 206 500 рублей соответственно.

ŠKODA также предлагает выгодные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка для моделей SUPERB и KODIAQ составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 15%, а для будущих владельцев RAPID и OCTAVIA предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 50%. Кроме того, в этом месяце ŠKODA AUTO продлевает специальную акцию для новых владельцев моделей OCTAVIA и KODIAQ – с тарифом по страхованию каско 3%.

Летнее предложение от SKODA - выгодные условия на покупку автомобилей в июне (3)

Продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин, в которой участвует весь модельный
ряд марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода составляет до 130 000 рублей в зависимости
от сдаваемого автомобиля.

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AMSRUS
AMSRUS

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