Teboil представил моторное масло на фестивале скорости

С 27 февраля по 2 марта на проливе Малое Море озера Байкал прошел фестиваль, где участники соревновались на специально подготовленной ледяной трассе, стремясь установить новые рекорды скорости и оставить свой след в истории. Официальным партнером мероприятия стал международный бренд Teboil, известный своими премиальными смазочными материалами. В рамках фестиваля было впервые представлено моторное масло Teboil Diamond Carat III с инновационной технологией Carbon-To-Lubes, разработанное для защиты двигателя в экстремальных условиях.

Участники фестиваля столкнулись с трудными испытаниями льда Байкала, включая старт с места на ледяной поверхности, пуск двигателя в холод и борьбу с порывами ветра. Благодаря сочетанию чистого базового масла и адаптивного пакета присадок, Teboil Diamond Carat III помог автомобилям успешно преодолеть эти испытания. Технология Carbon-To-Lubes обеспечивает легкий запуск двигателя при экстремальных температурах, снижает расход масла и экономит топливо, а также обеспечивает защиту двигателя как в условиях суровой зимы, так и в городской эксплуатации.

Бренд Teboil, имеющий более 60 лет опыта производства смазочных материалов, разрабатывает продукцию как в Финляндии, так и на высокотехнологичном заводе в городе Торжок. Компания постоянно расширяет свой ассортимент, чтобы соответствовать современным требованиям, и проводит исследования для создания инновационных смазочных материалов с высочайшими эксплуатационными характеристиками.