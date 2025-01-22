Испытания Chery Tiggo 9 PHEV в зимних условиях

Испытания проводились при температуре -37°C, на заснеженных дорогах. Эксперты оценили несколько ключевых факторов, таких как безопасность, эффективность зарядки и запас хода.

Без использования двигателя внутреннего сгорания гибридный Tiggo 9 смог проехать 94 километра. Система Q-Power, которая управляет переключением элементов силовой установки, работала бесперебойно. В случае необходимости подзарядки батареи подключался бензиновый двигатель.

Проверку также прошли тормозная система и система устойчивости. В кроссовере используется система IPB, известная своей высокой эффективностью и точностью в управлении тормозами. Она реагирует на команды водителя, обеспечивая сокращение тормозного пути, даже на заснеженных дорогах. Система курсовой устойчивости использует алгоритмы и сенсоры для мониторинга состояния автомобиля в реальном времени. В условиях льда и снега она регулирует мощность двигателя и тормозные усилия, чтобы предотвратить заносы и обеспечить максимальную безопасность.

Chery Tiggo 9 ориентирован на повышенный комфорт, и это заметно при его использовании в зимних условиях. Пресс-релиз компании сообщает, что при температуре -20°C время прогрева салона до комфортных 25°C для водителя и переднего пассажира составило 10 минут. Это включает прогрев как верхней части салона, так и пола, что особенно важно для холодной погоды.

Кроме того, в гибридной версии Tiggo 9 климат-контроль питается от аккумулятора, что дополнительно увеличивает его энергоэффективность. Вне зависимости от версии автомобиль поддерживает полный пакет телематических функций, позволяя владельцам управлять автомобилем дистанционно. Это включает возможность включать и выключать двигатель, кондиционер, отопление и вентиляцию сидений, а также открывать или закрывать замки и окна.

Chery Tiggo 9 уже доступен для покупки в России, начиная от 4 150 000 рублей. Для покупателей предложены программы, включая «Семейный кредит», Chery Easy, а также программы Trade-in и «Лояльный Trade-in».