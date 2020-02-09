Ликсутов призвал штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Ликсутов призвал штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч
09 февраля 18:11 2020

Штрафовать автомобилистов стоит за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20 км/ч, такая мера будет способствовать снижению смертности на дорогах, считает руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов

“Мы, поговорив с экспертами, ведущими научными отттрганизациями, такими как университет МАДи, Высшая школа экономики, понимаем, что если мы хотим кардинально снизить смертность на дороге, то в городах, конечно, не администрированный порог (скорости) должен быть не выше 10 километров в час. Почему? Потому что, если брать ситуацию в Москве, более 50% смертности на дорогах – это из-за превышения скорости”, – сказал Ликсутов в интервью “Россия 24”.

По его словам, вне города этот порог может быть 20 километров в час. Московский чиновник добавил, что со снижением не штрафуемого порога скорости смертность на дорогах снизится примерно на 30-40%.

“Решение за федеральным правительством, за Государственной Думой, это уровень коллег в таком вопросе, мы выступаем здесь как эксперты, с учетом указа президента о снижении смертности на дорогах к 2024 году почти в три раза. Другого способа уменьшить эту крайне высокую смертность в РФ без снижения администрированного порога скорости, на взгляд экспертов, практически невозможно… Это вынужденная мера, но за этим стоят человеческие жизни, в том числе детские жизни, к этому надо относиться крайне серьезно”, – добавил Ликсутов.

Он отметил, что вряд ли такое решение будет принято прямо сейчас, но “рано или поздно эта вынужденная мера (будет введена), к которой все крупнейшие мегаполисы мировые цивилизованные пришли уже несколько десятилетий назад”.

Источник РИА Новости.

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Ликсутовпревышение скоростиШтраф
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AMSRUS
AMSRUS

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15 комментариев

  1. Бортников Евгений
    09 февраля, 18:24 #1 Бортников Евгений

    А что показывает статистика относительно качества дорог?

  2. Бортников Евгений
    09 февраля, 18:24 #2 Бортников Евгений

    Огласите весь список…

  3. Николай Терновой
    09 февраля, 18:36 #3 Николай Терновой

    Когда ж они, гады, насытятся????

  4. Михаил Рокотов
    09 февраля, 18:37 #4 Михаил Рокотов

    От же сука вороватая

  5. Михаил Бабошин
    09 февраля, 18:38 #5 Михаил Бабошин

    Призываю штрафовать Ликсутова за каждые 10 км пробега по России

  6. Pavel Akishin
    09 февраля, 18:39 #6 Pavel Akishin

    Ушлепок гребанный… Столбы ждут…

  7. Павел Сенькин
    09 февраля, 18:50 #7 Павел Сенькин

    С огнём играет.

  8. Ruslan Romashkin-Kagirov
    09 февраля, 18:50 #8 Ruslan Romashkin-Kagirov

    у.. н

  9. Андрей Астафьев
    09 февраля, 18:53 #9 Андрей Астафьев

    Упырь, ненасытный, блядь!!! С говнюков, которые по 600штрафов имеют, он как-то не торопится бабло снимать, знает, что по рогам получит

  10. Deniss Jones
    09 февраля, 19:00 #10 Deniss Jones

    Есть его адрес этого Ликсупидара?

  11. Игорь Сергеев
    09 февраля, 19:13 #11 Игорь Сергеев

    Надо штрафовать за его наличие в РФ.

  12. Tolya Rackov
    09 февраля, 19:20 #12 Tolya Rackov

    Хитрый он бродяга

  13. Tolya Rackov
    09 февраля, 19:23 #13 Tolya Rackov

    Он о нас переживает.о нашей безопасности.

  14. Рамазан Калакуток
    09 февраля, 19:23 #14 Рамазан Калакуток

    на шлюх опять не хватает?

  15. Алексей Каратеев
    09 февраля, 19:32 #15 Алексей Каратеев

    Осталось выяснить, какой скорости… Безопасной или “разрешённой” каким то пидаром, которого даже найти не могут потом. Ахерительная история была со знаком 80 на МКАД. Того, кто его поставил, так и не нашли…

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