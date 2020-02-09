Ликсутов призвал штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Штрафовать автомобилистов стоит за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20 км/ч, такая мера будет способствовать снижению смертности на дорогах, считает руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов

“Мы, поговорив с экспертами, ведущими научными отттрганизациями, такими как университет МАДи, Высшая школа экономики, понимаем, что если мы хотим кардинально снизить смертность на дороге, то в городах, конечно, не администрированный порог (скорости) должен быть не выше 10 километров в час. Почему? Потому что, если брать ситуацию в Москве, более 50% смертности на дорогах – это из-за превышения скорости”, – сказал Ликсутов в интервью “Россия 24”.

По его словам, вне города этот порог может быть 20 километров в час. Московский чиновник добавил, что со снижением не штрафуемого порога скорости смертность на дорогах снизится примерно на 30-40%.

“Решение за федеральным правительством, за Государственной Думой, это уровень коллег в таком вопросе, мы выступаем здесь как эксперты, с учетом указа президента о снижении смертности на дорогах к 2024 году почти в три раза. Другого способа уменьшить эту крайне высокую смертность в РФ без снижения администрированного порога скорости, на взгляд экспертов, практически невозможно… Это вынужденная мера, но за этим стоят человеческие жизни, в том числе детские жизни, к этому надо относиться крайне серьезно”, – добавил Ликсутов.

Он отметил, что вряд ли такое решение будет принято прямо сейчас, но “рано или поздно эта вынужденная мера (будет введена), к которой все крупнейшие мегаполисы мировые цивилизованные пришли уже несколько десятилетий назад”.

Источник РИА Новости.