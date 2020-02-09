Ликсутов призвал штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

“Мы, поговорив с экспертами, ведущими научными отттрганизациями, такими как университет МАДи, Высшая школа экономики, понимаем, что если мы хотим кардинально снизить смертность на дороге, то в городах, конечно, не администрированный порог (скорости) должен быть не выше 10 километров в час. Почему? Потому что, если брать ситуацию в Москве, более 50% смертности на дорогах – это из-за превышения скорости”, – сказал Ликсутов в интервью “Россия 24”.
По его словам, вне города этот порог может быть 20 километров в час. Московский чиновник добавил, что со снижением не штрафуемого порога скорости смертность на дорогах снизится примерно на 30-40%.
“Решение за федеральным правительством, за Государственной Думой, это уровень коллег в таком вопросе, мы выступаем здесь как эксперты, с учетом указа президента о снижении смертности на дорогах к 2024 году почти в три раза. Другого способа уменьшить эту крайне высокую смертность в РФ без снижения администрированного порога скорости, на взгляд экспертов, практически невозможно… Это вынужденная мера, но за этим стоят человеческие жизни, в том числе детские жизни, к этому надо относиться крайне серьезно”, – добавил Ликсутов.
Он отметил, что вряд ли такое решение будет принято прямо сейчас, но “рано или поздно эта вынужденная мера (будет введена), к которой все крупнейшие мегаполисы мировые цивилизованные пришли уже несколько десятилетий назад”.
Источник РИА Новости.
C 2014 года www.amsrus.ru
А что показывает статистика относительно качества дорог?
Огласите весь список…
Когда ж они, гады, насытятся????
От же сука вороватая
Призываю штрафовать Ликсутова за каждые 10 км пробега по России
Ушлепок гребанный… Столбы ждут…
С огнём играет.
у.. н
Упырь, ненасытный, блядь!!! С говнюков, которые по 600штрафов имеют, он как-то не торопится бабло снимать, знает, что по рогам получит
Есть его адрес этого Ликсупидара?
Надо штрафовать за его наличие в РФ.
Хитрый он бродяга
Он о нас переживает.о нашей безопасности.
на шлюх опять не хватает?
Осталось выяснить, какой скорости… Безопасной или “разрешённой” каким то пидаром, которого даже найти не могут потом. Ахерительная история была со знаком 80 на МКАД. Того, кто его поставил, так и не нашли…
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