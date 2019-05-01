Минфин США может пойти на вывод группы “ГАЗ” из-под санкций

По мнению экспертов: в ходе переговоров “Группы ГАЗ” и управления по контролю за иностранными активами Минфина США, группу “ГАЗ” могут вывести из-под санкций

“Группа ГАЗ” продолжает переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций, которые должны вступить в силу в июле этого года, сообщил ТАСС официальный представитель группы.

Решение пока не принято, однако основной акционер предприятия Олег Дерипаска заявил о том, что успех переговоров маловероятен, а, значит, компанию может ожидать банкротство и национализация. Эксперты же, наоборот, уверены в том, что сторонам удастся договориться.

Выход из-под санкций

Во время своего визита на завод “ГАЗ” в Нижнем Новгороде 17 апреля Дерипаска заявил зарубежным СМИ, что готов снизить свою долю в группе аналогично тому, как он снизил ее в En+. Однако, по мнению бизнесмена, это вряд ли поможет компании выйти из-под санкций. Американская сторона, отметил Дерипаска, в этом не заинтересована, поскольку автопроизводитель ведет свою деятельность только в России, в отличие от того же “Русала” с заводами по всему миру. При этом бизнесмен уверен, что если санкции против “Группы ГАЗ” не будут сняты, то у компании нет шансов выжить.

В свою очередь официальный представитель автопроизводителя отметил, что группа “по-прежнему в переговорном процессе [с Минфином США по поводу возможного снятия санкций с "Группы ГАЗ”]”.

Также Дерипаска заявлял агентству Bloomberg о возможной национализации “Группы ГАЗ”. Правда, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, переход в государственную собственность автомобильной группы пока не обсуждался. Он также отмечал, что предприятие работает бесперебойно, выполняет все задачи, поставленные перед ним.

Партнер аналитического агентства “Автостат” Игорь Моржаретто сомневается, что государство пойдет на национализацию группы, в крайнем случае, считает он, в ее капитал может войти госкомпания.

“Я не думаю, что санкции вступят в силу. Идут достаточно активные переговоры уже с прошлого года. Вопрос национализации я не рассматриваю в принципе. Это никому не нужно на сегодняшний день. Видимо, в крайней ситуации в качестве акционера может войти кто-то из государственных игроков. Например, банк с госучастием. Но это не национализация, это такая промежуточная мера, это крайняя мера. Я все-таки рассчитываю, что этого не произойдет”, – сказал он. Старший аналитик “Атон” Михаил Ганелин также отмечает вероятное урегулирование вопроса с Минфином США. “Ни у кого нет желания банкротить предприятие, даже у тех, кто санкции налагает”, – отметил Ганелин. По его мнению, вопрос с “Группой ГАЗ” может быть решен по аналогии с “Русалом” (компания была выведена из-под санкций после того, как Дерипаска отказался от контроля над ней). “Единственным вариантом недопущения банкротства завода является сокращение доли Дерипаски в уставном капитале завода по примеру En+ в обмен на снятие санкций, или национализация “ГАЗа” с одновременным предоставлением финансовых субсидий со стороны государства”, – сообщил ТАСС старший аналитик “БКС Премьер” Сергей Суворов.

Нужна ли господдержка?

На следующий день после заявления Дерипаски газета “Коммерсантъ” со ссылкой на письмо гендиректора группы Вадима Сорокина сообщила, что предприятие запросило у правительства 29,5 млрд рублей государственной поддержки. Как уточнили в пресс-службе “Группы ГАЗ”, большую часть средств предлагалось направить на поддержку госпотребителей техники завода, другую – на субсидирование процентной ставки по кредитам. По данным издания, компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель (700 млн рублей в месяц банковских процентов).

Кроме того, план “ГАЗа” в ситуации с санкциями предполагает развитие локализации и автокомпонентов, сообщила вице-президент “Группы ГАЗ” Елена Матвеева. Однако, несмотря на совещания и обсуждения в правительстве, никаких решений и действий по этому вопросу нет, утверждает она. Матвеева предостерегала, что проблемы “ГАЗа” затрагивают “не только 40 тыс. сотрудников группы, но и предприятия поставщиков, партнеров, смежников, работающих в России.

Тем не менее, вице-премьер Дмитрий Козак 18 апреля заявил о готовности оказать поддержку группе, хотя вопрос о предоставлении предприятию суммы в 29,5 млрд рублей требует оценки. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, государство не может оставить предприятие и работников в беде. По его словам, стороны будут взаимодействовать, в том числе и по локализации комплектующих, которые сейчас “Группа ГАЗ” импортирует из-за границы.

“В случае наступления санкций завод не выдержит без государственной поддержки. Однозначно “накрывается” возможность работать с Daimler и Volkswagen. Под большим вопросом работа с китайским производителем двигателей, потому что это лицензионные двигатели американской компании”, – считает Можаретто из “Автостата”.

По данным аналитического агентства “Автостат”, по итогам 2018 года российская марка GAZ удерживала лидерство по продажам легких коммерческих автомобилей в России. На ее долю пришлось около 44% от общего объема. По продажам грузовых авто компания занимала второе место, уступив “КамАЗу”.

Чистая прибыль “Группы ГАЗ” за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 3 раза, до 3,5 млрд рублей. Выручка группы за 2017 год увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 164,6 млрд рублей.

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