Владелец BMW 520 ждёт извинений от производителя с 1973 год

Все это время автомобиль простаивает. В суде владельцу посоветовали как можно реже его эксплуатировать.

В 1973 году Генрих Зандкамп, ​​который в то время управлял автосервисом с прокатом автомобилей в Вестфальском Мюнстере, получил новенький BMW 520. Автомобиль должен был пополнить парк прокатных машин, но выяснилось, что седан бракованный — с левой стороны на гладком лакокрасочном покрытии появилась «апельсиновая корка». Это произошло после того, как машина несколько дней провела на открытом воздухе. Зандкамп вызвал представителя BMW, и тот предложил ему три варианта на выбор: перекрасить машину, оставить ее как есть и получить компенсацию в 500 марок или вернуть продавцу. Генрих выбрал последний вариант.

Но потом в BMW почему-то передумали забирать автомобиль, вместо этого его перекрасили, отправили дилеру и решили вернуть владельцу. Генрих Зандкамп отказался его забирать, и тогда дилерский центр предъявил ему иск за отказ. Начались судебные тяжбы, и хотя Зандкамп и выиграл дело в окружном суде Мюнстера, в Высшем региональном суде постановили вернуть ему уже к тому времени двухлетний автомобиль. Кроме того, представитель BMW под присягой заявил, что никогда не обещал возврата автомобиля. Владелец был ошеломлен и начал писать в различные СМИ, автомобильные и социальные, добиваясь справедливости. Всю переписку он бережно хранит.

В 1980 году Генрих Зандкамп сделал последнюю попытку и подал в суд на бывшего представителя BMW за лжесвидетельство. Но улик против того не было, и владелец снова проиграл. В последующие годы мало что происходило, а осенью 2018 года он, наконец, написал замечательное письмо в одно из автомобильных изданий. Начиналось оно так: «Настоящим я возвращаюсь к своему письму от 14.09.1975 года». Теперь уже новое поколение журналистов заинтересовалось его проблемой.

В этом году Генриху исполняется 90 лет, и он рассказал изданию, что добивается вовсе не компенсации, просто пожилой мужчина до сих пор чувствует себя обиженным. Речь идет не о деньгах, а о справедливости, которую он все еще ждет, полвека спустя.

Генрих Зандкамп надеется на извинения, даже несмотря на то что ранее проиграл в суде. Все это время автомобиль простаивает — его периодически моют и обслуживают, но пробег у него крохотный — бедняга состарился вместе с владельцем. В суде посоветовали Генриху, пока тот добивается справедливости, как можно реже его эксплуатировать.

Источник