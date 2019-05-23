Обновленный дилерский центр BMW и MINI открыт в Казани

Один из старейших партнеров BMW Group Россия — компания «ТрансТехСервис» — открыл обновленный дилерский центр BMW и MINI в Казани на проспекте Ибрагимова.

Автоцентр полностью реконструирован в соответствии с актуальными стандартами BMW Group, включая новое оформление шоурума и сервисной зоны и обновление диагностического оборудования.

Общая площадь автоцентра — 2 215,8 м2. Шоурум занимает 880 м2. В сервисной зоне (791,4 м2) могут обслуживать до 50 автомобилей в день. Широкий спектр фирменных запчастей на складе (397 м2) позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание. Современный дилерский центр BMW и MINI предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания автомобилей — автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

«Доверие в отношениях с партнерами — наш приоритет в развитии дилерской сети. Мы рады сегодня открыть очередной автоцентр с компанией “ТрансТехСервис”, успешное сотрудничество с которой длится уже более 25 лет. И мы абсолютно уверены, что клиенты нового дилерского центра получат обслуживание по высоким стандартам качества, традиционным для нашего партнера», — заявил директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Партнерство ТТС и BMW Group Россия началось в 1997 году. «ТрансТехСервис» — официальный дилер бренда в Казани, Уфе, Набережных Челнах и Оренбурге.