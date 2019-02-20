Hyundai Motorsport второй раз поднимается на подиум в Чемпионате мира FIA по ралли

На Ралли Швеции Hyundai Motorsport вошла в тройку призеров

Hyundai Motorsport второй раз подряд берет место на подиуме в Чемпионате мира FIA по ралли (WRC) 2019 благодаря Тьерри Невиллю, который пришел третьим после плотной борьбы в заключительный день Ралли Швеции.

Невиллю вместе с его штурманом Николя Жилсулом (Nicolas Gilsoul) на протяжении всего уикенда пришлось изрядно потрудиться, а на последних участках в пятницу они даже опускались до седьмого места. Однако бельгийский дуэт, продемонстрировав впечатляющую уверенность, завершил гонку из 19 участков, уступив всего три секунды Эсапекке Лаппи (Esapekka Lappi), который занял второе место.

Норвежцы Андреас Миккельсен и Андерс Йегер-Амланд (Anders Jæger-Amland) также боролись за подиум и в результате финишировали на четвертом месте, отразив атаки Элфина Эванса (Elfyn Evans) из M-Sport. Себастьян Лёб и Даниэль Элена (Daniel Elena) стали седьмыми. Таким образом, три Hyundai i20 Coupe WRC преодолели все 316 кмдистанции без поломок.

В воскресенье состоялось два проезда на участке Ликенас (Likenäs) длиной 21,19 км, после чего команды вернулись на отрезок до Торсби протяженностью 8,93 км, который сначала был пройден вечером в пятницу, а днем последнего дня ралли превратился в шоу- спецучасток. Стремясь обеспечить себе место на подиуме, Невилль добавил в свою копилку четыре очка за второе место на шоу-спецучастке и улучшил свое положение в таблице чемпионата. Он занимает второе место с 40 очками и выйдет вторым на старт пыльных гравийных трасс Ралли Мексики на следующем этапе.